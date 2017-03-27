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Dünyanın en büyük mozaik müzesi

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne sahip, Çingene Kızı ve Mars heykeli gibi önemli tarihi eserlerin sergilendiği, Zeugma Mozaik Müzesi'nin bu yıl 1 milyon turist ağırlaması hedefleniyor.

Dünyanın en büyük mozaik müzesi

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne sahip, Çingene Kızı ve Mars heykeli gibi önemli tarihi eserlerin sergilendiği, Zeugma Mozaik Müzesi'nin bu yıl 1 milyon turist ağırlaması hedefleniyor.

27 Mart 2017 Pazartesi 13:40
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Dünyanın en büyük mozaik müzesi

Gaziantep'te "dünyanın en büyük mozaik müzesi" unvanına sahip Zeugma Mozaik Müzesi, yeni yılda başlayan gezi turlarıyla yerli ve yabancı ziyaretçi sayısını artırmayı hedefliyor.

Yaklaşık 6 yıl önce 30 bin metrekarelik alanda açılan Zeugma Mozaik Müzesi, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.

"Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü"ne de sahip müzede, Çingene Kızı, Mars heykeli, Roma dönemine ait çeşmeler ve Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaikler sergileniyor.

"Şimdi Gaziantep'e gitme zamanı"

Gaziantep Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet Bülent Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gaziantep'e gelmesini beklediğimiz 1 milyon turistin Zeugma Mozaik Müzemizi ziyaret etmesini istiyoruz. Gerek gastronomisi gerekse tarihi mekanları, ören yerleri ve binlerce yıllık mirasıyla Gaziantep yaşanması, gezilmesi ve görülmesi gereken bir şehirdir." dedi.

Almanya'nın Hamburg kentinden turla gelen Betül Kaya ise Gaziantep'i çok beğendiğine işaret ederek "Gerçekten çok güzel bir yer. Müthiş, etkileyici bir yer. En çok Çingene mozaiği dikkatimi çekti. Burada herkes çok misafirperver, gülümsüyor selam veriyorlar. Mutlaka herkes gelip görmeli. İmkanım olursa bir kez daha gelmeyi düşünüyorum." diye konuştu.

Bursa'dan kente gelen avukat İbrahim Kurt da kente ve özellikle de Zeugma Mozaik Müzesi'ne hayran olduğunu belirterek, "Herkes gelsin, bu güzel müzeyi görsün. Çok güzel mozaikler. Antep, huzurlu bir şehir. Burada anarşi ya da terör yok. Mal ve can güvenliği var. Bu güvenli ortamı sağlayan güvenlik görevlilerimize teşekkür ediyorum." dedi. 

Annesiyle birlikte Gaziantep'e gelen 7 yaşındaki Ecem Ekici de kentteki birçok tarihi mekanları gezdiğini ifade ederek en çok Mozaik Müzesi'ni beğendiğini söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
GaziantepZeugma Mozaik MüzesiGaziantep Kültür Ve TurizmFırat NehriDünyanın En Büyük Mozaik MüzesiMüze
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