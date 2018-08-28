Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 31°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93009
ALTIN
242.521
DOLAR
6.2106
STERLİN
8.0030
EURO
7.2683
Borsa 93.000 puanı aştı
Borsa 93.000 puanı aştı
İlk payitahtın yaşayan tanıkları
İlk payitahtın yaşayan tanıkları
Karius imzayı atıyor
Karius imzayı atıyor
Ormanların koruyucusu
Ormanların koruyucusu
Fenerbahçe gole hasret
Fenerbahçe gole hasret

Dünyaca ünlü piyanistler Antalya'da buluşacak

Turizmin yanı sıra kültürel ve sanatsal etkinliklerle de adından söz ettiren Antalya, 19. Uluslararası Piyano Festivali ile dünyaca ünlü piyanistleri sanatseverler ile buluşturacak.

Dünyaca ünlü piyanistler Antalya'da buluşacak

Turizmin yanı sıra kültürel ve sanatsal etkinliklerle de adından söz ettiren Antalya, 19. Uluslararası Piyano Festivali ile dünyaca ünlü piyanistleri sanatseverler ile buluşturacak.

28 Ağustos 2018 Salı 13:35
0 Okunma
Dünyaca ünlü piyanistler Antalya'da buluşacak

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde bu yıl 19'uncusu düzenlenecek Uluslararası Piyano Festivali'nde yerli ve yabancı 285 müzisyen sahneye çıkacak.

Sanat yönetmenliğini şef Gürer Aykal'ın yapacağı festival, 1 Eylül Cumartesi günü İspanya'nın önemli Flamenko sanatçılarından Laura De Los Angeles'in vereceği konser ile başlayacak. Vokal performansını, piyano ve dans gösterisiyle ile zenginleştiren sanatçı, festival kapsamında ilk kez Türkiye'de sahne alacak.

Festivalin kapanışında ise 9 Eylül Pazar günü Tunuslu etnik caz üstadı Dhafer Youssef konser verecek. Sufi geleneğini, caz unsurlarını ve Arap lirizmini harmanladığı müziğini kendine özgü bir üslupla yorumlayan sanatçı, Diwan of Beauty and Odd albümünü müzikseverlerin beğenisine sunacak.

Festivalde dünyada kendi kuşağının en yetenekli piyanistleri arasında gösterilen Ivan Melon Lewis, yine dünyaca ünlü besteci piyanist Fahir Atakoğlu ve Antalya Devlet Senfoni Orkestrası film müzikleri konseri ile müzikseverlerle buluşacak.

"Gelecek nesillere en güzel şekilde taşımak istiyoruz"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, yaptığı açıklamada, sanatseverlerin Antalya'da muhteşem eserlerin seslendirileceği festivale tanıklık edeceklerini söyledi. 2001 yılında başlayan ve kendi döneminde uluslararası boyut kazanan festivalin her geçen yıl daha geniş kitlelere ulaştığını dile getiren Türel, her yıl birbirinden değerli dünyaca ünlü sanatçıları Antalya'da ağırladıklarını kaydetti.

Bu tür sanatsal etkinliklerin kentin kalitesini de artırdığına işaret eden Türel, "Böylesine uluslararası bir sanatsal etkinlik, turizm kenti Antalya'nın yurt dışındaki tanıtımına katkı sağlıyor." dedi.

Festivalin olgunluk dönemini yaşadığını ifade eden Türel, şöyle devam etti:

"Antalya, 19 yıldır böyle bir organizasyona ev sahipliği yapıyor, artık bebeklik, çocukluk hatta gençlik dönemi bitti, olgunluk dönemine geliyor. Bu tür festivalleri çok önemsiyoruz, gelecek nesillere en güzel şekilde taşımak istiyoruz."

İlk kez genç yetenekler sahnede

Gençlerin kültürel ve sanatsal etkinliklere katılımlarını artırmak istediklerini söyleyen Türel, bu doğrultuda bu yıl ilk defa Genç Yetenekler Piyano Yarışması düzenlediklerini belirtti. Türel, yarışmanın iki gün süreceğini ve kazananların ilk kez solist olarak 4 Eylül Salı günü Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nın Gürer Aykal şefliğinde vereceği konserde sahne alacağını bildirdi.

Genç yetenekleri desteklemek, sanata ilgilerini artırmak amacıyla böyle bir organizasyon gerçekleştirdiklerini anlatan Türel, "Bu etkinliğe Antalya dışından da katılım olacak. Burada genç yeteneklerin dünyaca ünlü müzisyenlerle aynı sahneyi paylaştığını gören izleyici gençlerimiz de aynı heyecanı yaşamak için piyanoya sarılacaklardır. Gençlerimize müziği, sanatı sevdirmek adına bu piyano festivali önemli unsurlardan biridir." diye konuştu.

Sportif, kültürel ve sanatsal etkinliklerle uğraşan gençlerin tehlikeli ve kötü alışkanlıklardan da uzak durduklarını vurgulayan Türel, bu doğrultuda bu tür etkinlikleri önemsediklerine işaret etti.

Türel, festival kapsamında her yıl gerçekleştirilen Kamuran Gündemir Anısına Genç Yetenekler Resitali için bu yıl Kenan Tatlıcı'nın piyanosuyla 5 Eylül Çarşamba günü sahneye çıkacağını kaydetti.

Konyaaltı Sahili'nde piyano konseri

Bu yıl festivalin bazı etkinliklerini salon dışına çıkaracaklarını bildiren Türel, Kübalı Ivan Melon Lewis'in, Antalya’nın yenilenen yüzü Sahil Antalya Yaşam Parkı Konyaaltı Sahili'nde müzikseverlerle buluşacağını söyledi.

Festival gününe sayılı günler kala biletlerin yüzde 60'ının tükendiğini belirten Türel, "Sanata doymak isteyen tüm müzikseverlerin böyle bir festivali kaçırmamaları için ellerini çabuk tutmaları gerekiyor." ifadesini kullandı.

Yabancı turistlerin de katılımını sağlamak adına festivalin tarihini öne çektiklerini anımsatan Menderes Türel, deniz, kum, sahil, doğa ve tarihi dokuların yanı sıra kültürel etkinlikler için de turist çekmek istediklerini kaydetti.

Piyano tutkusu olan ve bulduğu her fırsatta piyanonun başına geçen Türel, bu festivali güçlendirerek daha geniş kitlelere yayılmasını amaçladıklarını söyledi. Geçen yıl İspanyol piyanist Manolo Carrasco ile "Memleketim" şarkısını piyano başında birlikte çalan Türel, bu yıl böyle bir planının olmadığını sözlerini ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Antalya Büyükşehir BelediyesiGürer AykalLaura De Los AngelesMenderes Türel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İlk payitahtın yaşayan tanıkları
İlk payitahtın yaşayan tanıkları
'Bağımsız müzisyenler olarak tanınmak istiyoruz'
'Bağımsız müzisyenler olarak tanınmak istiyoruz'
'Çiçek kesen' elleriyle 'çiçek çizmeyi' öğretmek istiyor
'Çiçek kesen' elleriyle 'çiçek çizmeyi' öğretmek istiyor
Sırpların yaktığı 'Saraybosna'nın hafızası'nda fotoğraf sergisi
Sırpların yaktığı 'Saraybosna'nın hafızası'nda fotoğraf sergisi
'Hat sanatı, Türklerle beraber bir medeniyet unsuru haline gelmiştir'
'Hat sanatı, Türklerle beraber bir medeniyet unsuru haline gelmiştir'
Elif Yıldız Kıratlı şiir yazmaya devam ediyor
Elif Yıldız Kıratlı şiir yazmaya devam ediyor
Tatilciler Giresun'da yaylaları tercih etti
Tatilciler Giresun'da yaylaları tercih etti
Bu hafta 6 film vizyona girecek
Bu hafta 6 film vizyona girecek
Sanartsal Galeride İmge’ler Sergilendi
Sanartsal Galeride İmge’ler Sergilendi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ