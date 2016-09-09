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Dünyaca ünlü piyanist Biret Ayvalık Sanat Günleri'nde konser verdi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde belediye tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Ayvalık Sanat Günleri" kapsamında dünyaca ünlü piyanist İdil Biret konser verdi.

Dünyaca ünlü piyanist Biret Ayvalık Sanat Günleri'nde konser verdi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde belediye tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Ayvalık Sanat Günleri" kapsamında dünyaca ünlü piyanist İdil Biret konser verdi.

09 Eylül 2016 Cuma 12:53
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Dünyaca ünlü piyanist Biret Ayvalık Sanat Günleri'nde konser verdi

BALIKESİR

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde belediye tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Ayvalık Sanat Günleri" kapsamında dünyaca ünlü piyanist İdil Biret konser verdi.

Cunda Kültür Merkezi'ndeki konsere bazı öğrencileriyle katılan Biret, katılımcılara klasik müzik keyfi yaşattı.

Sanatseverlere Johann Sebastian Bach ve Franz Liszt'in eserlerinden oluşan dinleti sunan Biret, konserin ardından ayakta alkışlandı.

Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, ünlü sanatçıya etkinliğe katkılarından dolayı teşekkür ederek, bir plaket verdi.

AA

Son Güncelleme: 09.09.2016 12:54
Anahtar Kelimeler:
Konserönce Vatan
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