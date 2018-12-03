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Dünya Turizm ve Kültür Konferansı

Türkiye ile Slovakya arasında kültür alanında 2019-2023 yıllarını kapsayan iş birliği mutabakat zaptı imzalandı

Dünya Turizm ve Kültür Konferansı

Türkiye ile Slovakya arasında kültür alanında 2019-2023 yıllarını kapsayan iş birliği mutabakat zaptı imzalandı

03 Aralık 2018 Pazartesi 09:40
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Dünya Turizm ve Kültür Konferansı

İSTANBUL

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Slovakya Kültür Bakanlığı arasında kültür alanında 2019-2023 yıllarını kapsayan iş birliği mutabakat zaptı imzalandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Slovakya Cumhuriyeti Kültür Bakanı Lubica Lassakova, "Herkesin Yararına" temasıyla düzenlenen 3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı kapsamında bir araya geldi.

Bakan Ersoy ve Lassakova, iki ülke arasındaki kültür alanında iş birliği mutabakat zaptını imzaladı.

Törende konuşan Ersoy, Lassakova'yı Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Mevcut kültürel ilişkilerimize daha da katkı sağlayacağına inandığım bu mutabakat zaptının imzalanmasından büyük memnuniyet duyuyorum. Bu mutabakat zaptı halklarımız arasındaki bağı ve kültürel iletişimi güçlendirirken, karşılıklı olarak gerçekleştirilecek kültür ve sanat etkinliklerine de uygun zemin oluşturacaktır. Burada attığımız imzaların gelecek nesiller için güzel gelişmelere vesile olmasını diliyorum." dedi. 

Anlaşmaya varılan konular

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Slovakya Kültür Bakanlığı arasında 27 Nisan 1995'te Bratislava'da eğitim, bilim, kültür ve spor alanlarında imzalanan iş birliği anlaşmasına dayanarak düzenlenen mutabakat zaptıyla, kültür, karşılıklı iyileştirmeye yardım etme, katılımcı milletlerinin kültürlerini geliştirme potansiyeli ve etkisini arttırma alanlarında, karşılıklı iş birliğini daha ileriye götürme ve dostane ilişkiler geliştirilmesi amaçlanıyor.

Anlaşmayla, iki ülkenin, kültür ve sanat kurumları arasındaki iş birliğini geliştirmesi için birbirlerini bilgilendireceği konular şöyle:

"Profesyonel ve amatör koro ve solo sanatçılarının, uzmanların, yetkili kurumların temsilcilerinin, sanat ve kültür temsilcilerinin karşılıklı değişimi. Eski eserler dışındaki sanat sergileri ve yöresel el sanatlarının karşılıklı değişimi. Sergiyle ilgili özel yayın ve katalogların değişimi. Kültür ve sanat temsilcilerinin; sempozyumlar, konferanslar, seminerler ve kültür alanındaki diğer etkinliklere karşılıklı katılımı, kültürel mirasın korunmasında aktif iş birliği, stajyerlik formatında kültürel miras alanında uzmanların çalışma ziyaretlerinin değişimi. Koruma, yenileme, kültürel ve tarihi eserlerin kullanımı, müzeler ve galeriler ile tarihi kütüphane koleksiyonları alanındaki deneyimlerin karşılıklı değişimi. Önemli festival, gösteri ve yarışmalarda bilgi, tanıtım materyali, sanatçılar ve sanatçı gruplarının değişimi. Katılımcıların ülkelerinde gerçekleştirilecek önemli uluslararası tiyatro festivallerine karşılıklı katılım, tarafların arasında kültürel ilişkinin güçlendirilmesine katkıda bulunacak diğer iş birliği biçimleri."

Anlaşmayla ayrıca iki ülke, film kuruluşları arasında iş birliğinin geliştirilmesini; çalışma ve tanıtım malzemelerinin, Türk ve Slovak sinema filmlerinin kopyalarının ve bu filmlerin video ortamında İngilizce alt yazılı kopyalarının değişimini destekleyecek.

Yine her iki tarafın ülkesindeki önemli film festivalleri ve gösterilerine karşılıklı katılım da desteklenecek. 

AA

Son Güncelleme: 03.12.2018 09:55
Anahtar Kelimeler:
Kültür Ve Turizm Bakanlığı
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