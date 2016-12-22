Öğretileri ile tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı, mutasavvıf

Mevlana Celaleddin-i Rumi

, vefatının 743'üncü yılında düzenlenecek törenlerle anılacak.

Her yıl 7-17 Aralık tarihlerinde düzenlenen " Mevlana'nın Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri"ne yurt içi ve yurt dışından binlerce ziyaretçi katılıyor.

Bu yıl "Birlik Vakti" temasıyla gerçekleştirilecek anma etkinlikleri, yarın çok sayıda davetlinin katılımıyla "Kandil Uyandırma Merasimi, Sevgi ve Birlik Yürüyüşü" ile başlayacak.

Törenler, Alaaddin Tepesi yakınlarındaki Mevlana ile Şems-i Tebrizi'nin buluştuğu noktaya yerleştirilen Meracel Bahreyn (İki denizin buluşması) Kandili'nin protokol üyelerince yakılmasının ardından, Mevlana Dergahı Semahanesi'nde icra edilecek sema töreni ve Gülbang duası ile devam edecek.

Aynı gün "Üç Dilde Mesnevi'den Damlalar" sergisinin açılışının ardından "5. Uluslararası Konya Dünya İnançları/Sokaklar" fotoğraf yarışmasının ödül töreni yapılacak.

Türkçe ve İngilizce Mesnevi dersleri verilecek

Törenler kapsamında şehir merkezi ve ilçelerde birçok faaliyet düzenlenecek.

Mevlana Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda çeşitli kişi, kurum ve kuruluşların 25 sergisi ile tanıtım stantlarının açılışı yapılacak.

Sergiler, 17 Aralık Cumartesi gününe kadar gezilebilecek.

Öte yandan, Türkçe ve İngilizce Mesnevi dersleri ile konferans, uluslararası sempozyum, söyleşi, panel, çalıştay, tiyatro ve şiir dinletileri düzenlenecek.

Bu yıl törenler kapsamında bir ilk olarak zihinsel engellilerden oluşan Melekler Sema Grubu, 8 Aralık'ta Mevlana Kültür Merkezi'nde sema töreni icra edecek.

Yine bu yıl bir ilk olarak 14 Aralık'ta "Suriyelilerin Gözünden Hz. Mevlana ve Konya" adlı panel gerçekleştirilecek.

Türk Tasavvuf Müziği Konseri ise törenler boyunca saat 20.00'de sema töreni eşliğinde, Ahmet Özhan'ın Genel Sanat Yönetmenliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğunca icra edilecek.

"105 ayrı etkinlik düzenlenecek"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, bu yılki anma törenlerinin dolu dolu geçeceğini söyledi.

Anma törenleri boyunca 15 konferans, 9 tiyatro ve 2 uluslararası sempozyum düzenleneceğini belirten Yarar, şunları kaydetti:

"105 ayrı etkinliğin gerçekleştirileceği törenler boyunca 25 ayrı noktada sergiler açılacak. Bu yıl bazı ilkleri de yaşayacağız. Törenler, Ankara'da Esenboğa, İstanbul'da ise Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında 'Birlik Vakti' temalı afişlerle tanıtılacak. Törenler boyunca biri zihinsel engelliler, biri de çocuk semazenler tarafından olmak üzere toplam 16 sema töreni icra edilecek."

AA