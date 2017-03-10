Dünya masalları Türkiye’de buluşuyor

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) dönem başkanlığını yürüttüğü Küresel Kamu Diplomasisi Ağı (GPDNet) tarafından hayata geçirilen "Herkes İçin Masallar" projesiyle ülkeler, milli kültürlerinde yer alan "sevgi ve aşk" temalı hikayeleri farklı ülke ve kültürlerden insanlarla paylaşacak.

YEE'nin kültürel diplomasi alanında dünyadaki tüm benzer kurum ve kuruluşlarla bir araya gelerek bilgi ve tecrübe paylaşımı yoluyla ortak bir zemin oluşturma ve projeler yürütme hedefi kapsamında düzenlediği "Herkes İçin Masallar Festivali", 19-24 Nisan tarihlerinde Ankara'da yapılacak.

Masallar ana dilinde anlatılacak

Festivaldeki masalların teması insanlık aleminin ortak duygusu "sevgi ve aşk" olarak belirlenirken her ülkeden masal anlatıcısı, kendi milli kültüründe var olan bu temadaki masallarını 15 dakikayı geçmeyecek şekilde ana dillerinde anlatacak.

Her anlatıcının başlangıçta vereceği kısa bilgilere ek olarak masalların kısa birer özeti Türkçe ve İngilizce olarak perdeye yansıtılacak. Böylelikle dinleyicilerin masala girmesi sağlanmış olacak.

Türkiye, projeye “Zümrüdü Anka Kuşu”, “Nardaniye Hanım”, “Fesleğenci Kız”, “Suskun Prenses (Sultan)”, “Gülen Elma-Ağlayan Elma” ve “Gül Güzeli” masallarıyla katılacak.

Etkinlikte, Filipinler “Manik Buangsi”, Güney Kore “Oduncu ve Güzel Kız”, Nijerya “Ekineta”, Polonya “Köprünün Altındaki Hazine”, Tayvan “Rahvan Giden Atla Yapılan Barış-Büyük Çadırda Anlatılan Hikaye” ve Macaristan da “Kirpi ve Siyah Horoz” masallarıyla kültürlerini tanıtacak.