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Dünya karikatüristleri 2. kez Kudüs için çizecek

UWC tarafından "Uluslararası Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması"nın bu yıl ikincisi düzenlenecek.

Dünya karikatüristleri 2. kez Kudüs için çizecek

UWC tarafından "Uluslararası Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması"nın bu yıl ikincisi düzenlenecek.

26 Eylül 2018 Çarşamba 14:30
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Dünya karikatüristleri 2. kez Kudüs için çizecek

İSTANBUL

Mirasımız Derneği ve Dünya Karikatüristler Birliği (UWC) tarafından "Uluslararası Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması"nın bu yıl ikincisi düzenlenecek.

Başvuruları başlayan yarışma kapsamında, karikatüristlerin Kudüs ile alakalı insan hakları, adalet, özgürlük, sevgi, kültür, sosyal hayat, sosyal sorumluluk, barış, şehir hayatı gibi kavramları ve konuları zenginleştirici bir perspektifle işlemesi bekleniyor.

Yarışmayla İsrail işgali altında bulunan Kudüs konusunda farkındalık oluşturulması ve Kudüs'te yaşayan yaklaşık 400 bin Müslüman üzerinde uygulanan ayrımcı politikalar ile Mescid-i Aksa özelinde gerçekleştirilen ibadet özgürlüğü kısıtlamalarına dikkati çekilmesi amaçlanıyor.

Uluslararası kamuoyunu harekete geçirmesi beklenen yarışma, Kudüs bağlamında kültürel miras bilincini, sosyal hayatta kültürel mirasın önemini, kültürel miras çerçevesinde sosyal sorumluluk bilincini, Kudüs'ün kültürel mirasa katkısını ve kültürel hayattaki önemini gündeme getirmeyi hedefliyor.

Birinciye 15 bin lira ödül

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Eyüpsultan Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan "2. Uluslararası Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması"nın jürisini, Türkiye'den Ahmet Altay ve Murat Yılmaz'ın yanı sıra Portekiz'den Vasco Gargalo, Fransa'da Shahrokh Heidari, Filistin'den Omayya Joha, Mısır'dan Wesam Khalil ve Suriye'den Yaser Ahmad oluşturuyor.

Yarışma neticesinde birinciye 15 bin, ikinciye 10 bin ve üçüncüye 7 bin 500 lira ödül verilecek, biner lira değerinde "Mirasımız Derneği Özel Ödülü", "Naci el-Ali Özel Ödülü", "Necmettin Erbakan Özel Ödülü", "II. Abdülhamit Han Özel Ödülü" ve "Selahaddin Eyyubi Özel Ödülü" de sahiplerini bulacak.

Son katılım tarihi 16 Kasım olarak belirlenen yarışmanın ödül töreni ise aralık ayında yapılacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
UWCDünya KarikatüristleriKudüs
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