Dünya çocukları özgürlüğe yelken açtı

MUĞLA - Marmaris'te "Kids For Freedom" (Çocuklar için özgürlük) projesi kapsamında 13 farklı ülkeden gelen engelli çocuklar Akdeniz ve Ege'de özgürlüğe yelken açtı.



Bernhard Blaha ve oğlu Armin Blaha tarafından tasarlanıp, destekçilerinin yardımıyla gerçekleştirilen proje kapsamında sosyal engelli (yoksul, yetim ve problemli ailelerin çocukları) bu yıl 13'üncü kez Marmaris'te konuk ediliyor. Bir hafta sürecek etkinliğe Türkiye, Almanya, Avusturya, Romanya, Macaristan, Rusya, Kazakistan, Irak, Arnavutluk, Venezuela, Meksika, Fransa ve Ukrayna'dan 12 -17 yaş aralığında 70 çocuk ve 45 gözetmen katıldı.



Phoenix Yatçılık tarafından ücretsiz olarak sağlanan 12 yelkenli tekne ile Akdeniz ve Ege'nin mavi sularına açılan çocuklara yelkenlilerle ilgili temel konularda dersler verildi. Marmaris Körfezi'nde yaklaşık 2 saat gezinti yapan çocukların oldukça mutlu oldukları gözlendi. Teknelerinde şarkılar söyleyen ve dans eden çocukların oldukça keyifli oldukları gözlendi.



Açık denizde seyir yapma imkanı da bulan çocukların, her gece başka bir koyda konaklayacakları belirtilirken, çocukların ilçedeki hayırsever iş adamlarının desteğiyle çeşitli etkinliklere katılacağı öğrenildi.



Proje hakkında gazetecilere bilgi veren Armin Blaha, 13 yıldır "Kids For Freedom"u yurt dışındaki iş adamlarının bağışları ve Marmaris'te belediye ile yerel işletmelerin desteğiyle gerçekleştirdiklerini söyledi.



Tatil imkanı sağladıkları çocukların genelde yetimhanelerden geldikleri için geçmişlerinin olmadığına işaret eden Blaha, "Bu çocuklara normal yaşantının, sorunsuz bir hayatın da olduğunu ve nasıl sürdürülebileceğini göstermeye çalışıyoruz. Deniz sayesinde sorunlardan nasıl uzak kalındığını fark etmelerini amaçlıyoruz" dedi.



"Kids For Freedom"u uzun yıllar sürdürmeyi planladıklarını anlatan Blaha, proje ile 13 yılda 2 binden fazla çocuğu Marmaris'e getirdiklerini kaydetti.