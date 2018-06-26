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'Dünya Çocukları' fotoğraf sergisi İstanbul'da açıldı

İstanbul Burak Bora Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği tarafından yürütülen "Geleceğe Gülümse" projesi kapsamındaki sergi, Ziraat Bankası Tünel Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

'Dünya Çocukları' fotoğraf sergisi İstanbul'da açıldı

İstanbul Burak Bora Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği tarafından yürütülen "Geleceğe Gülümse" projesi kapsamındaki sergi, Ziraat Bankası Tünel Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

26 Haziran 2018 Salı 10:08
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'Dünya Çocukları' fotoğraf sergisi İstanbul'da açıldı

İSTANBUL

"Geleceğe Gülümse" sosyal sorumluluk projesi yararına gerçekleştirilen "Dünya Çocukları" adlı fotoğraf sergisi, Ziraat Bankası Tünel Sanat Galerisi'nde açıldı.

Burak Bora Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği tarafından yürütülen "Geleceğe Gülümse" projesi kapsamında açılan serginin küratörlüğünü Niko Guido üstleniyor.

Dernek başkanı Servet Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin ilk olarak 3 yıl önce bir hayal üzerine başladığını söyledi.

Daha önce Bartın, Yozgat, Bayburt, Çanakkale ve Çorum'da 5 proje gerçekleştirdiklerini belirten Köse, "Biz 40 üniversite gönüllüsü Anadolu'nun çeşitli köylerine giderek, oradaki öğrencilere hem bot, mont gibi kıyafet yardımı yapıyoruz hem de gittiğimiz okullarda sanat, bilgisayar atölyesi, kütüphane gibi alanlar oluşturuyoruz." dedi.

Proje kapsamında gittiği okullarda aynı zamanda öğrencilere içerik eğitimleri verdiklerini dile getiren Köse, kadın-erkek eşitliği, çevre bilinci gibi konuları psikologlarla, pedagoglarla birlikte çalışarak ele aldıklarını aktardı.

"Bu proje aslında bir yardım projesi değil"

Köse, seçilen içeriklere bağlı projede çalışan gönüllülerle çeşitli etkinlikler yaptıklarını, bu anlamda gönüllülere de okullara gitmeden önce mutlaka eğitim verdiklerini anlattı.

Gittikleri okulda öğrencilere sadece yardım götürmediklerine dikkati çeken Köse, şunları kaydetti:

"Öğrencilere şunu söylüyoruz, 'Bizden önceki abilerimiz, ablalarımız bize birçok kitap getirdi. Biz İstanbul'dan gelen abileriniz ve ablalarınız olarak bu kitapları okuduk, şimdi de size getiriyoruz. Siz de bu kitapların tamamını okuyarak, sizden sonra gelecek kardeşlerinize bu kitapları vereceksiniz ve onlara kitap okumayı sevdireceksiniz.' Yardım malzemelerini de biz gittikten sonra dağıtılması için idareye bırakıyoruz. Çünkü bizim projemiz sadece yardım değil, biz İstanbul'dan onları görüp, bilen abiler, ablalar olarak onların yanına gidiyoruz. Yardım işin içine girdiğinde ise çocuklarla olan bağımız biraz kopuyor. Karşılıklı ilişkileri koruyabilmek adına böyle bir motto ile yola devam ediyoruz."

Belirli kurallarla hareket ettiklerini vurgulayan Köse, "Mesela gönüllülerimiz herhangi bir köye gittiğinde hiçbir şekilde makyaj yapmadan, takı takmadan gider ve gün boyu cep telefonu kullanımı da yasaktır. Çünkü burada önemli olan şey çocuklara minimum sürede, maksimum faydayı verebilmek." diye konuştu.

Proje kapsamında 6 bin kitap çocuklarla buluştu

Projenin baş koordinatörü Caner Yeşil de bu yıl Doğu Anadolu'da iki köyü daha ziyaret edeceklerini anlatarak, "Artık bütçemiz büyüdü, sponsor sayımız, gönüllü sayımız arttı. Şu ana kadar ulaştığımız çocuk sayısı ise toplamda bini, götürdüğümüz kitap sayısı da 6 bini geçti." dedi.

Yeşil, "Dünya Çocukları" adlı fotoğraf sergisinin amacına da değinerek, şöyle devam etti:

"Bu sergi projenin 2'inci ayağı olarak bulunduğu yerden çocuk konusuna dikkat çekmek ve farkındalığı arttırmak. Bunun için de sanattan daha iyi bir yolun olacağını düşünmedik. Fotoğraf gezginleri grubu ile 56 fotoğrafçının katılımıyla bu sergiyi düzenledik. Bundan sonra farklı sanat dallarıyla da projeyi birleştirerek farklı fikirlerimiz var."

"Kütüphaneler için çocuklara özel tasarımlar uyguladık"

Projede gönüllü mimar olarak çalışan Sena Ayça Metin ise projeye 20 yaşında başladığını ve 3 yıldır devam eden çalışmaların artık profesyonel hale geldiğini söyledi.

Metin, proje bünyesinde okullarda kurdukları kütüphanelere ilişkin şu bilgileri verdi:

"İlk iki proje okulumuza hazır raflar götürdük ama yaptığımız gözlemler sonucunda çocukların rafların üst katına yetişemediğini gördük ve çocuğun biraz daha aidiyet duygusunu kazanması için biz hazır bir ürün almaktansa, çocuklara odaklanan bir tasarım yapmak istedik. O yüzden gittiğimiz mekanlarda çocuklara direk bilgiyi dayatan değil, bazı illüstrasyonlarla, eğlenceli, bilgi panoları oluşturduk. Aynı zamanda oluşturduğumuz bu mekanlara çocukların ilgisini çekebilecek uzay, deniz altı ve Küçük Prens gibi temalar uyguladık."

Serginin açılışında ayrıca, sergiye katkıda bulunan fotoğraf sanatçılarına birer plaket takdim edildi.

Bulunduğu çevrede sosyal sorumluluk bilincini yaymak ve örnek oluşturmak amacıyla açılan ve geliri "Geleceğe Gülümse" sosyal sorumluluk projesine gidecek olan sergide, Küba, ABD, Nepal, Fas, Hindistan ve Tanzanya'da çekilmiş olan 56 fotoğrafçının eserleri yer alıyor.

Sergi, 13 Temmuz'a kadar görülebilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Dünya çocuklarıFotoğraf SergisiGeleceğe Gülümse
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