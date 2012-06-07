Dünya balonları İzmir ve İstanbul'da buluşacak

İZMİR - ''1. Uluslararası Türkiye Balon Festivali'', 9-17 Eylül 2012 tarihlerinde İzmir, 18-20 Eylül 2012 tarihlerinde de İstanbul'un ev sahipliğinde yapılacak.

Festival genel koordinatörü Bilge Ezel, İzmir Gazeteciler Lokali'nde düzenlediği basın toplantısıyla bu yıl ilki düzenlenecek 1. Uluslararası Türkiye Balon Festivali'nin tanıtımını yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İzmir Valiliği desteğiyle gerçekleştirilecek festival için planlama ve yer tahsisi çalışmalarının devam ettiğini belirten Ezel, festivalin 9-17 tarihleri arasında yapılacak İzmir ayağı için metropol, Bergama, Selçuk ve Torbalı bölgesi olarak dört ayrı etkinlik alanı planlandığını, 18-20 Eylül tarihleri arasında yapılacak İstanbul ayığında ise Hazerfen Havaalanı, Büyükçekmece, Haliç, Kadıköy ve boğazın her iki yakası ile Pendik civarında etkinlikler düzenleneceğini söyledi.

Festivale, 43 ülkeden 100'ü aşkın balon ve balon kulübünün katılımının beklendiğini ifade eden Ezel, her balon için 3 pilot ve yardımcılarının katılacağı organizasyonda, sıcak havalı uçuşlarının dışında çeşitli etkinlikler ve sosyal faaliyetlerin de olacağını kaydetti.

Ezel, organizasyonun İzmir'in EXPO 2020 ve İstanbul'un da 2020 Yaz Olimpiyatları adaylıkları için uluslararası lobi çalışmalarına katkı sağlayacağını savunarak, ''Marka kent olma yolunda gerçekleştirilecek bu organizasyonumuzun başarısı İzmir ve İstanbul'un maddi ve manevi sahip çıkmasıyla mümkün olacak'' dedi.