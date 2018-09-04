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DT, 'Tır Tiyatrosu' ile köylerde perde açacak

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Kurt, ilk kez hayata geçirilecek "Tır Tiyatrosu" projesiyle daha önce ulaşılamayan köylerde de tiyatro oyunlarının çocuk ve gençlerle buluşturulacağını açıkladı.

DT, 'Tır Tiyatrosu' ile köylerde perde açacak

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Kurt, ilk kez hayata geçirilecek "Tır Tiyatrosu" projesiyle daha önce ulaşılamayan köylerde de tiyatro oyunlarının çocuk ve gençlerle buluşturulacağını açıkladı.

04 Eylül 2018 Salı 11:55
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DT, 'Tır Tiyatrosu' ile köylerde perde açacak

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Mustafa Kurt, yaptığı açıklamada, devlet tiyatrolarındaki yeni projeler hakkında bilgi verdi.

DT'nin tiyatro oyunlarının yanı sıra sosyal sorumluluk projelerini de hayata geçirdiğine işaret eden Kurt, "Yeni bir sosyal sorumluluk çalışması olarak 'Kamyon, Tır Tiyatrosu' projesini hayata geçireceğiz. Projeyle Devlet Tiyatrolarının ulaşamadığı köylere, küçük yerlere ulaşıp, oradaki çocuklarımıza, gençlerimize de tiyatro oyunları sahnelemeyi amaçlıyoruz. Bu 'gezici tiyatro' gibi hareket edecek bir proje." dedi.

Aynı zamanda unutulmaya yüz tutmuş Türk masalları için de bir çalışma yürüteceklerini bildiren Kurt, "Türk masallarımızla ilgili bir hazırlık yaptık. Türk masallarını hem yurt içi hem de yurt dışında anlatacak bir ekip oluşturduk. Şu anda İzmir Devlet Tiyatrosunca yapılan Türk masallarından oluşan bir oyunumuz var." diye konuştu.

DT Genel Müdürü Kurt, sonbaharda Çanakkale'de Troya'yı anlatan bir tiyatro eserinin sahneleneceğini, ayrıca Sivas Kongresi, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılına yönelik özel projeleri de hayata geçireceklerini anlattı.

Türk müzikalleri antik tiyatrolarda

Devlet Tiyatrosu tarihinde ilk defa mayıs-haziran aylarında Ankara, Sivas, Trabzon, Konya ve Bursa'da başlatılan "nöbetçi tiyatro" uygulamasının bu sene yaygınlaştırılacağını söyleyen Kurt, Türkiye'nin en önemli kültürel miraslarından antik tiyatroları içine alan yeni bir projeyi de başlatacaklarını kaydetti.

Kurt, projeye ilişkin, "Ege'den başlayarak Akdeniz'e kadar uzanan antik tiyatrolarda Türk müzikallerin gösterimiyle ilgili bir çalışmamız var. Gelecek yıl mayıs ayından itibaren bütün yaz dönemi boyunca Ege ve Akdeniz'in antik tiyatrolarında Türk müzikallerini sahnelemek istiyoruz. Bu da ilk defa yapılacak önemli bir proje." değerlendirmesinde bulundu.

Bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekilecek

Madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında daha önce Adana Devlet Tiyatrosu tarafından "Yarınlara Geç Kalmadan" isimli bir oyunu sahnelediklerini dile getiren Kurt, uyuşturucunun zararlarına dikkati çekme, ailelerde farkındalık oluşturma amaçlı sahneye taşınan bu oyunun yeni sezonda Türkiye turnesi yapılacağını aktardı.

Sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde, 4 yıldır devam eden cezaevlerine dönük çalışmanın yeni sezonda da süreceğini belirten Kurt, ayrıca kütüphanelerde bir süredir çocuklar için gerçekleştirilen atölye çalışmalarının yeni dönemde müzelerde de yaygınlaştırılacağını bildirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Devlet TiyatrolarıTır Tiyatrosu
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