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Doru’nun gala gösterimi yapıldı

"Doru" isimli yerli yapım animasyon filminin galasına çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Doru’nun gala gösterimi yapıldı

"Doru" isimli yerli yapım animasyon filminin galasına çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

02 Temmuz 2017 Pazar 10:44
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Doru’nun gala gösterimi yapıldı

"Doru" isimli yerli yapım animasyon filminin galasına çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Kanyon AVM'de gerçekleşen gösterim öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan yönetmen Can Soysal, çocukların televizyonda severek izlediği karakterlerden birinin "Doru" olduğunu belirterek, "Doru, TRT Çocuk'da yayına başlayan ve yıllardır seri şekilde yayımlanan bir proje. Dolayısıyla çocukların çok sevdiği o kahramanın öyküsünü, başka bir hikayeyle sinemaya taşımak istedik." dedi. 

"Yerli kahramanların çıkmasına çok önem veriyoruz"

Anibera Stüdyoları'nın sahibi ve filmin yapımcısı Alper Afşin Özdemir de Doru projesinin üç yıldır hayatında olduğunu aktararak, "Gerçekten de çocuklar ve gençlerin çok sevdiği bir proje. Televizyonda gördüğü ilgi ve aldığımız reytingin sonucunda da 'Doru'yu sinemaya taşıyalım' dedik. Bahçeşehir Koleji'nin desteğiyle galamızı yapıyoruz. Cuma günü de vizyonda olacağız inşallah." diye konuştu. 

Alper Afşin Özdemir, Doru'nun yerel değerlere hassasiyet gösterdiği gibi, global anlamda da izlenecek bir içeriğe sahip olduğunu vurgulayarak, "Çocukların sağlıklı gelişimi açısından her türlü unsura, konuşmalara ve senaryoya dikkat ediyoruz. Şiddet içermeyen görsellerle ilerlemesine çok özen gösteriyoruz. Senaryomuzu yazarken iki ayrı çocuk pedagoguyla çalışıyoruz. Genel izleyiciye yönelik bir film yani yaş kısıtlaması da yok. Yaşı küçük arkadaşların izlemesinde sakınca yok. Bunların hepsi dikkat ettiğimiz unsurlar arasında." değerlendirmesinde bulundu.

Filmin seslendirmelerini Bensu Soral, İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç, Eser Yenenler, Esra Erol, Hakan Baş ve Murat Dalkılıç yaptı.

Animasyon sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen filmin konusu kısaca şöyle:

"Doru her şeyden habersiz sürüsüyle yaşayan bir attır. Sürüde tesadüfen eski bir İngiliz yarış atı olan Çenebaz’dan gerçekleri öğrenmesiyle birlikte Demirkır’la tartışır. Yaşadıkları vadiden dışarı çıkan Doru'nun peşinden en yakın arkadaşı Karatay da gelir. İkili yolda Seyis Kardeşler ile karşılaşır. Doru ve Karatay hiç bilmedikleri yerlerde, yarışlara katılıp galip gelecekleri, babasını bulabilme imkanı da olan bir maceranın içine düşerler."

AA

Anahtar Kelimeler:
DoruAnimasyon Filmi
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