Donna Summer hayatını kaybetti

LOS ANGELES - Disko müziğin ünlü ismi Donna Summer 63 yaşında hayatını kaybetti. "Last Dance" ya da "Hot Stuff" gibi şarkılarıyla tanınan Summer'ın lakabı 'Disko Kraliçesi'ydi. Summer'ın 11 Eylül saldırıları nedeniyle kansere yakalandığı iddia edildi.

'Disko Kraliçesi' lakaplı Donna Summer, akciğer kanser hastalığıyla mücadelesini kaybetti. Ailesi tarafından yapılan açıklamada, ünlü şarkıcının 63 yaşında Florida'da hayatını kaybettiği belirtilerek, "Yetenek dolu Donna Summer Sudano'yu kaybettik" denildi.

Şarkıcının prodüktörlüğünü disko müziğin bir başka büyük ismi Giorgio Moroder yapıyordu. Summer'ın ölümü, ABD’nin ünlü magazin sitesi TMZ sitesi tarafından ailesinin açıklamasından bir süre önce bildirilmişti.

TMZ, Summer’ın, New York’taki İkiz Kulelere düzenlenen 11 Eylül saldırılarında ortaya çıkan zehirli parçacıkları soluduğu için kanser olduğuna inandığı öne sürdü.

Sitenin haberine göre, Summers arkadaşlarına, İkiz Kulelerin yıkılmasıyla ortaya çıkan toz bulutunu soluduğu için kanser olduğuna inandığını söyledi. Summers, akciğer kanseriyle boğuştuğu yıllarda kamuoyundan olabildiğince uzak kalmıştı.

5 GRAMMY ÖDÜLÜ ALDI ''

Love to love you baby'', ''Last Dance'', ''Hot Stuff'' ya da ''On the Radio'' gibi hit şarkılarıyla 5 Grammy ödülü alan yıldız, daha sonraki yıllarda bir televizyona yaptığı açıklamada, ''Böyle bir başarı yakaladıktan sonra ne yapacağımı bilmiyordum. Ne yapacağım konusunda hiçbir işaret yoktu. Kendimi umutsuz ve depresyonda hissettim. İlaçlar almaya başladım'' demişti. Donna Summer, '"sonunda dua ederek, yaşam sevincini yeniden yakaladım'' ifadesini de kullanmıştı. '

GERÇEKTEN DİSKO KRALİÇESİYDİ'

Ünlü şarkıcının ölümü sosyal paylaşım sitesi Twitter'da da büyük yankı buldu.

Şarkıcı Mary J. Blige, ''Huzur içinde yat. Her şeyi gerçekten sen değiştirdin'' diye yazarken, La Toya Jackson da ''Donna Summer'ın ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilerim. Onu çok özleyeceğiz. O gerçekten disko kraliçesiydi'' diye tweet attı.





Son Güncelleme: 18.05.2012 01:28