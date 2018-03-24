Teşvikiye’nin seçkin sanat galerilerinden Akyol Art Center “Doktorlarımızın Paletinden” Karma Resim Sergisi’ne ev sahipliği yaptı. Sanat dünyasının sevilen ismi Ayla Akyol yönetimindeki galeride düzenlenen kokteylle açılan sergide tamamı doktor olan 10 ressamdan 20 eser yer alıyor.

Ayla Akyol 70’li yıllarda Ord. Prof. Süheyl Ünver’in İstanbul Üniversitesi Tıp Tarihi Enstitüsündeki Tezhip ve Minyatür Kursuna katılmış, kendisinden feyz almıştır.

Akyol Sanat Merkezi Prof. Dr. Cezmi Kınoğlu’nun 100. Doğum gününü eserleri ile kutladı. Sergide eseri bulunan doktor ressamlara Ayla Akyol tarafından katılım belgeleri verildi.

Sergi, 29 Mart 2018 tarihine kadar Akyol Art Center‘da sanatseverlerin ziyaretine açık.

Adres: Akyol Art Center, Şakayık Sokak Desen Apt. No: 17 D:1 Teşvikiye / İstanbul

Sergide Yer Alan Doktor Ressamlar: Prof. Dr. Cezmi Kınoğlu, Prof. Dr. Canan Alkım, Diş Doktoru Nur Ulubil, Op. Dr. Olcay Derman, Op. Dr. Zehra Çağıl Vartanesyan, Op. Dr. Akif Poroy, Op. Dr. Musa Albukrek, Doç. Dr. Müjdat Babadostu. Prof. Dr. Turan Gürgen