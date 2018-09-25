'Doğumunun 100. Yılında Tarık Buğra'

Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde Anadolu Mektebi'nin düzenlediği, 3 gün sürecek "Doğumunun 100. Yılında Edebiyatımızın Yerli ve Milli Sesi Tarık Buğra" anma etkinlikleri, Konya'daki açılış paneliyle başladı.

Anadolu Mektebi öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Akşehir Belediyesi ve Akşehir Milli Eğitim Müdürlüğü'nün işbirliğiyle düzenlenen anma etkinliklerinin ilk gününde, Selçuklu Kongre Merkezi'nde, Anadolu Mektebi öğrencilerine yönelik düzenlenen panelde, Tarık Buğra'nın şahsi ve edebi kişiliği ele alındı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun, panelin ardından yaptığı konuşmada, eğitimde tahsil, talim ve terbiyenin 3 önemli unsur olduğunu, denge sağlandığında bu unsurların gelecek nesilleri güvenle yetiştireceğini söyledi.

Anadolu Mektebi'nin bir gönüllüler hareketi olduğuna değinen Dursun, "Bir işin temelinde aşk ve gönül olursa, o işin feyzi mutlaka fazla olur." dedi.

"Gençler, Buğra'nın eserlerinden öğrenecek"

Dursun, Anadolu Mektebi'nin gençlerin ufkuna, bilgi ve birikimine, yetişmesine önemli katkılarda bulunduğunu vurgulayarak, "Eğitime gönül ve aşkı katabilirsek, bunu başarabilirsek, aşk ve gönülle bu eğitim seferberliğini yapabilirsek hedef kitle olarak da şurada bulunan gençleri hedefimize alabilirsek muhattaplarımız hep bu gençler olursa, Allah'ın yardımıyla ve inayetiyle muvaffak olma ihtimalimiz yüksek olur." ifadelerini kullandı.

Tarihi anlatmayı sadece tarihçilere bırakmamak gerektiğini dile getiren Dursun, başka alanda uzman kişilerin tarihe ilgisiyle tarihin ete kemiğe büründüğünü kaydetti.

Tarık Buğra'nın önemli bir yazar ve kültür adamı olduğunu belirten Dursun, gençlerin Buğra'nın eserlerinden öğreneceği çok şey olduğunu anlattı.

Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü de Anadolu Mektebi'ne ilk kez Milli Eğitim Bakanlığının kucak açtığını, ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının kendilerine önemli ölçüde destek olduğunu söyledi.

Güçlü, Tarık Buğra'nın eserlerinde Türk tarihini başarılı bir şekilde işlediğini ve bunun gençlerin geçmişle bağ kurmasını sağladığını kaydetti.

"Tarık Buğra okuyucusunu seçmiş bir yazardır"

Tarık Buğra'nın eşi Hatice Buğra da programın düzenlenmesinde ve Anadolu Mektebi'nin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Tarık Buğra'nın, kendisinin en hassas noktası olduğunu anlattığı sırada gözyaşlarını tutamayan Hatice Buğra, gençlerin eşine olan ilgisinin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun'a programa katılımı dolayısıyla teşekkür eden Buğra, "Onun burada olması Tarık Buğra adına beni çok mutlu etti. Tarık Buğra artık aramızda yok. Onun için hiçbir şey ifade edeceğini sanmıyorum. Onun şu andan itibaren ihtiyacı olan sadece dua. Dualarınızı eksik etmeyin. Buraya katılmak, kitaplarını okumak, okuyanlara, dinleyenlere kazandırır. Öğrencilerin ilgisi, beni çok mutlu etti. Çünkü bu Tarık Buğra'nın yazma amaçlarından birisiydi. İyi yazarlar okuyucusunu seçen yazarlardır. Tarık Buğra da okuyucusunu seçmiş bir yazardır." diye konuştu.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem de konuşmasında Tarık Buğra'nın edebi kişiliğine ve Türk halk kültürüne katkılarını değerlendirdi.