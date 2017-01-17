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Doğulu Müzik Avrupa’da… 

İlk merkezi 1978 yılında Yurdaer Doğulu tarafından Bahçelievler’de açılan şimdiki adıyla Doğulu Müzik Bale Sanat Merkezi üç şubesiyle İstanbul Beylikdüzü, Bahçeşehir ve Mimarsinan’da kesintisiz eğitimine devam ediyor. 

Doğulu Müzik Avrupa’da… 

İlk merkezi 1978 yılında Yurdaer Doğulu tarafından Bahçelievler’de açılan şimdiki adıyla Doğulu Müzik Bale Sanat Merkezi üç şubesiyle İstanbul Beylikdüzü, Bahçeşehir ve Mimarsinan’da kesintisiz eğitimine devam ediyor. 

17 Ocak 2017 Salı 18:23
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Doğulu Müzik Avrupa’da… 

İSTANBUL - Yurdaer Doğulu’dan bayrağı devralan vefalı kardeşi müzisyen Zafer Doğulu ve yine Beylikdüzü, Bahçeşehir’de Doğulu Eğitim Merkezleri yöneticisi Seval Doğulu yirmi yılı aşkındır sanatsal sosyal kültürel eğitimlerine devam ediyorlar. 

Öğrenci sayısından oldukça memnun olduklarını açıklayan Doğulu Müzik yöneticileri, “Eğitimin ticari kaygı olmadan yapılması gerektiğini vurgulayarak, öncelikli olarak öğrencilerimizin müzikal ve mesleki anlamda eğitimlerini branşları alanında gerekli olan eğitimi tam olarak almaları gerektiğini amaç edindiklerini” sözlerine eklediler. 

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak çalışmalarını sürdüren kurum Avrupa’da saygın bir yeri olan Londra Müzik Akademisi ile ortaklaşa eğitim uygulaması yaparak öğrencilerini başarılarına göre Londra Müzik Akademisi sertifikasıyla da ödüllendiriyorlar.

Biz de Önce Vatan ailesi olarak çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 17.01.2017 18:26
Anahtar Kelimeler:
önce VatanDoğulu Müzik
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