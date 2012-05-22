“Djeca“ Cannes'da tam not aldı

CANNES - Yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun katkılarıyla çekilen Türk, Bosna Hersek, Alman ve Fransız ortak yapımı, Aida Begic'in "Djeca" isimli filmi 65. Cannes Film Festivali'nde "Un Certain Regard" bölümünde gösterildi.



Festival Sarayı'nda gösterilen filmin bitiminde salonu dolduran sinema otoriterleri, yönetmeni uzun süre alkışladı.

Marija Pikic ile Ismir Gagula'nın oynadığı film, Saraybosna'da savaş dönemini yaşayan çocukların günümüzdeki hayatını anlatıyor.

Gösterim dolayısıyla Cannes'da bulunan yönetmen Semih Kaplanoglu, "Filmin çok kuvvetli bir hikayesi var. Aynı zamanda görsel olarak da çok kuvvetli bir film'' diye konuştu.

Kaplanoğlu, ortak yapım olan filme, Türkiye'den TRT'nin katkı verdiğini hatırlatarak, ''Ben TRT'nin katkısını çok önemli buluyorum. Çünkü belki de ilk kez TRT bir uluslararası ortak yapıma destek veriyor'' dedi.