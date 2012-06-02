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Diyarbakır'da fotoğraf sergisi

Gazeteci Esra Tüzün'ün ''32 Yıllık Ömrü Olan Mutlu İnsanların Yaşadığı Ülke'' adlı fotoğraf sergisi açıldı

Diyarbakır'da fotoğraf sergisi

Gazeteci Esra Tüzün'ün ''32 Yıllık Ömrü Olan Mutlu İnsanların Yaşadığı Ülke'' adlı fotoğraf sergisi açıldı

02 Haziran 2012 Cumartesi 13:28
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Diyarbakır'da fotoğraf sergisi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da gazeteci yazar Esra Tüzün'ün ''32 Yıllık Ömrü Olan Mutlu İnsanların Yaşadığı Ülke'' konulu fotoğraf sergisi törenle açıldı.
Düzenlenen törende, Esra Tüzün'ün objektifinden, nüfusunun yüzde 50'si AIDS ve tüberkülozun pençesinde olmasına rağmen mutlu olmaya çalışan Afrikalı insanların yansıtıldığı ''32 Yıllık Ömrü Olan Mutlu İnsanların Yaşadığı Ülke'' adlı serginin açılışı, Vali Mustafa Toprak, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu ve öteki yetkililerin katılımıyla gerçekleştirildi.
Sergiyle ilgili gazetecilere açıklama yapan Tüzün, daha önce 100 yaşına gelen insanların nasıl sağlıklı olduklarını araştırdığını, bu konuda bir sergi açtığını, serginin Tüm Türkiye'yi dolaştığını söyledi.
Dünyada en kısa süre yaşayan ama mutlu yaşayan insanların ülkesine  de gittiğini, onlardan aldığı mesajları iletmek için de bu sergiyi düzenlediğini kaydeden Tüzün, İstanbul, Antalya ve Samsun'dan sonra serginin Diyarbakır'da açıldığını belirtti.
Tüzün, serginin hastanelerde açılmasının çok önemli olduğunu çünkü sergide hastalıkla savaşan ve mutlu kalmayı başarabilen insanlardan mesajların bulunduğunu kaydetti.
Dünya Sağlık Örgütü'nün 15 yıldır tüberküloz ile savaştığını, hastalığın en fazla Afrika'da görüldüğünü bildiren Tüzün, hastalığın Afrika'dan dünyaya yayıldığını, 54 ülkenin bu hastalıkla mücadele ettiğini ve Afrika'da 8 bin sağlık çalışanının, bu hastalığı durdurmak için çalıştığını anlattı.
''Hastalıkla mücadelede mutluluk önemli bir silah''
Hastalıkla mücadele için dirence ihtiyaç olduğunu vurgulayan Tüzün, şunları söyledi:
''Afrika'daki insanlar her şeyi bile bile mutlu kalmayı başarabiliyorlar. Son dönemlerde bakıyorum. Klinik hastalıkla savaşırken özellikle tedavi olan hastalıklar için bile üzülmeye başladık. Üzülmeyi tercih ediyoruz. Bu, hastalıkla savaşırken doğru bir yol değil. Afrika'daki hastalar yaşam sürelerinin düştüğünü bile bile içlerindeki mutluluğu hiç bırakmıyorlar. Bence hastalıkla savaşırken mutluluk da çok önemli bir silah. Onu kullanmayı bilmemiz lazım. Bu konuda kendimizi eğitmemiz gerekiyor.''
Tüzün, serginin Diyarbakır'da 2 hafta açık kalacağını, herkesin gelip sergiyi gezmesini arzu ettiğini bildirdi.
Daha sonra Tüzün, sergide yer alan fotoğraflar hakkında Vali Toprak'a bilgi verdi.

AA

Son Güncelleme: 02.06.2012 05:31
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakırda Fotoğraf Sergisi
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