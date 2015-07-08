Diyanet'ten 'İslamofobi Endüstrisi' kitabı

ANKARA

Diyanet İşleri Başkanlığı, İslamofobi konusunda farkındalık oluşturma amacıyla "İslamofobi Endüstrisi" kitabını yayınladı.

Nathan Lean'in " İslamofobi Endüstrisi" isimli kitabı, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü tarafından Türkçeye çevrildi. Eser, İslam karşıtı tutumları, İslam hakkında yürütülen kara propagandaları, İslamofobinin nasıl birendüstri haline geldiğini örnekler ve farklı boyutlarıyla ele alıyor.

Kitabın sunuş yazısını kaleme alan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez,İslamofobi adına üç farklı olgunun varlığından bahsederek, bunları "İslam kaygısı", "İslam karşıtlığı", "İslam korkusu üretimi" diye sıraladı.

Bu üç durumla başetmenin yöntemlerinin birbirinden farklı olduğunu ifade eden Görmez, kaygıları bertaraf etmenin yolunu "tanışmak, tanımak", korkuyu ortadan kaldırmanın yolunu "müslümanlar arasında barışı, adaleti, merhameti sağlamak" olduğunu belirtti. İslam karşıtlığının kendi içindeki tutarsızlığı görmesi gerektiğinin altını çizen Görmez, dinler ve kültürler arasında çatışma bekleyen çevrelerin İslam karşıtlığı üzerinden karalama kampanyası yürüttüğüne dikkati çekti.

"Çarpık üretilmiş İslam imajının" 'İslam' diye tanımlandığını ve bu resimdeki kaymaların Müslümanlara mal edildiğine işaret eden Görmez, İslam'ı yanlış yorumlayanların da İslam karşıtı söylemlere bol malzeme sunduğunu kaydetti.

Görmez, Nathan Lean tarafından yazılan ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Türkçe'ye kazandırılan " İslamofobi Endüstrisi" isimli kitabın İslam hakkında Batıda nasıl bir kara propaganda yürütüldüğünü, bunun nasıl birendüstri haline geldiğini örneklerle ortaya koyduğunu ifade etti.

İslamofobi endüstrisi nasıl kullanılıyor

İslam dünyası ve İslamofobi hakkında yazdığı eserlerle tanınan Amerikalı akademisyen John L. Esposito'nun da ön sözü bulunan eserde, giriş yazısının ardından "İçimizdeki Canavarlar: Amerika'da Korku Tohumu Ekmenin Tarihçesi", "Dalavere Ağı: İnternette Nefreti Kışkırtmak", "Medyanın Savunmasız Bırakma Suçu", "Müslüman Karşıtı Çılgınlığı Yaymak", "Haçlarımızı Yüklenmiş Geliyoruz: Hristiyan Sağın Ahir Zaman Savaşı", "Politika ve Peygamberliğe Dair: İsrail Yanlısı Sağın İttifakı", "Washington ve Ötesi: Bir Hükumet Politikası Olarak İslamofobi", "Atlantik'in Öte Yakası: Nefretin Avrupa'daki Ölümcül Etkileri" şeklinde bölümler bulunuyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilk defa Türkçe'ye çevrilen ve İslam karşıtlarının farklı yönlerini ele alan eserde, İslamofobi endüstrisinin korku üreten ve bu korkuyu kötüye kullanan bir girişim olduğu anlatılıyor.

Eserde, İslamofobi endüstrisinin İslam karşıtı bir nefrete neden olduğunu, antisemitizm ve diğer kurumsallaşmış nefretlerle aynileştiğini, Müslüman azınlıkların özgürlüklerini aşındırmak için kullanıldığı ele alınıyor.

Dünya liderleri, politikacılar ve İslam karşıtlarının İslamofobi endüstrisini nasıl kullandığı anlatılan eserde, İslamofobinin Amerika'da, Avrupa'da ve dünyanın çeşitli yerlerinde Müslümanları düşman ilan etmek, tecrit etmek ve bunu sürekli hale getirmek için uygulanan yöntemler ve araçlar detaylarıyla okuyucunun ilgisine sunuluyor.

Eserin, Türkiye'de İslamofobi konusunda bilinç oluşturulmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.