Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.988
DOLAR
3.8451
STERLİN
5.3394
EURO
4.7341
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Diyanet'ten 'İslamofobi Endüstrisi' kitabı

Diyanet İşleri Başkanlığı, farkındalık oluşturmak amacıyla "İslamofobi Endüstrisi" isimli eseri Türkçe'ye kazandırdı.

Diyanet'ten 'İslamofobi Endüstrisi' kitabı

Diyanet İşleri Başkanlığı, farkındalık oluşturmak amacıyla "İslamofobi Endüstrisi" isimli eseri Türkçe'ye kazandırdı.

08 Temmuz 2015 Çarşamba 14:42
795 Okunma
Diyanet'ten 'İslamofobi Endüstrisi' kitabı
ANKARA 
Diyanet İşleri Başkanlığı, İslamofobi konusunda farkındalık oluşturma amacıyla "İslamofobi Endüstrisi" kitabını yayınladı. 

Nathan Lean'in " İslamofobi Endüstrisi" isimli kitabı, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü tarafından Türkçeye çevrildi. Eser, İslam karşıtı tutumları, İslam hakkında yürütülen kara propagandaları, İslamofobinin nasıl birendüstri haline geldiğini örnekler ve farklı boyutlarıyla ele alıyor.

Kitabın sunuş yazısını kaleme alan  Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez,İslamofobi adına üç farklı olgunun varlığından bahsederek, bunları "İslam kaygısı", "İslam karşıtlığı", "İslam korkusu üretimi" diye sıraladı. 

Bu üç durumla başetmenin yöntemlerinin birbirinden farklı olduğunu ifade eden Görmez, kaygıları bertaraf etmenin yolunu "tanışmak, tanımak", korkuyu ortadan kaldırmanın yolunu "müslümanlar arasında barışı, adaleti, merhameti sağlamak" olduğunu belirtti. İslam karşıtlığının kendi içindeki tutarsızlığı görmesi gerektiğinin altını çizen Görmez, dinler ve kültürler arasında çatışma bekleyen çevrelerin İslam karşıtlığı üzerinden karalama kampanyası yürüttüğüne dikkati çekti. 

"Çarpık üretilmiş İslam imajının" 'İslam' diye tanımlandığını ve bu resimdeki kaymaların Müslümanlara mal edildiğine işaret eden Görmez, İslam'ı yanlış yorumlayanların da İslam karşıtı söylemlere bol malzeme sunduğunu kaydetti. 

Görmez, Nathan Lean tarafından yazılan ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Türkçe'ye kazandırılan " İslamofobi Endüstrisi" isimli kitabın İslam hakkında Batıda nasıl bir kara propaganda yürütüldüğünü, bunun nasıl birendüstri haline geldiğini örneklerle ortaya koyduğunu ifade etti. 

İslamofobi endüstrisi nasıl kullanılıyor

İslam dünyası ve İslamofobi hakkında yazdığı eserlerle tanınan Amerikalı akademisyen John L. Esposito'nun da ön sözü bulunan eserde, giriş yazısının ardından "İçimizdeki Canavarlar: Amerika'da Korku Tohumu Ekmenin Tarihçesi", "Dalavere Ağı: İnternette Nefreti Kışkırtmak", "Medyanın Savunmasız Bırakma Suçu", "Müslüman Karşıtı Çılgınlığı Yaymak", "Haçlarımızı Yüklenmiş Geliyoruz: Hristiyan Sağın Ahir Zaman Savaşı", "Politika ve Peygamberliğe Dair: İsrail Yanlısı Sağın İttifakı", "Washington ve Ötesi: Bir Hükumet Politikası Olarak İslamofobi", "Atlantik'in Öte Yakası: Nefretin Avrupa'daki Ölümcül Etkileri" şeklinde bölümler bulunuyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilk defa Türkçe'ye çevrilen ve İslam karşıtlarının farklı yönlerini ele alan eserde, İslamofobi endüstrisinin korku üreten ve bu korkuyu kötüye kullanan bir girişim olduğu anlatılıyor.

Eserde, İslamofobi endüstrisinin İslam karşıtı bir nefrete neden olduğunu, antisemitizm ve diğer kurumsallaşmış nefretlerle aynileştiğini, Müslüman azınlıkların özgürlüklerini aşındırmak için kullanıldığı ele alınıyor.
Dünya liderleri, politikacılar ve İslam karşıtlarının İslamofobi endüstrisini nasıl kullandığı anlatılan eserde, İslamofobinin Amerika'da, Avrupa'da ve dünyanın çeşitli yerlerinde Müslümanları düşman ilan etmek, tecrit etmek ve bunu sürekli hale getirmek için uygulanan yöntemler ve araçlar detaylarıyla okuyucunun ilgisine sunuluyor.
Eserin, Türkiye'de İslamofobi konusunda bilinç oluşturulmasına katkı sağlaması amaçlanıyor. 

AA

Son Güncelleme: 08.07.2015 15:39
Anahtar Kelimeler:
Önce Vatan Gazetesi - Diyanetten İslamofobi Endüstrisi Kitabı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir İmza Günü de İzmir’de
Bir İmza Günü de İzmir’de
‘Yazarın Yolculuğu’ yeni kahramanlarını arıyor
‘Yazarın Yolculuğu’ yeni kahramanlarını arıyor
FİLM-SAN VAKFI VE SANAT CAMİASI İÇİN...
FİLM-SAN VAKFI VE SANAT CAMİASI İÇİN...
Müzik dünyamızın efsanesi Başarılı Kadın: Kamuran Akkor
Müzik dünyamızın efsanesi Başarılı Kadın: Kamuran Akkor
“Başıma Bir İş Geldi
“Başıma Bir İş Geldi
'Ayla' ABD'den ödülle döndü
'Ayla' ABD'den ödülle döndü
Kurtulmuş'tan Türk dizilerinin Suudi Arabistan'da yayından kaldırılmasına tepki
Kurtulmuş'tan Türk dizilerinin Suudi Arabistan'da yayından kaldırılmasına tepki
'Okçuluk Türklerin geninde var'
'Okçuluk Türklerin geninde var'
SAKÜDER’İN 13. YIL SERGİSİ İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ
SAKÜDER’İN 13. YIL SERGİSİ İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ