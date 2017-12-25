Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 10°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
111633
ALTIN
156.366
DOLAR
3.8142
STERLİN
5.0956
EURO
4.5252
Diriliş'in yapımcısından müjde
Diriliş'in yapımcısından müjde
Hristiyan aleminin Noel kutlaması
Hristiyan aleminin Noel kutlaması
Malatyaspor, Kayseri'de galip
Malatyaspor, Kayseri'de galip
Trabzonspor, Karabükspor'la berabere kaldı
Trabzonspor, Karabükspor'la berabere kaldı
İstanbul'da kar başladı...
İstanbul'da kar başladı...

Diriliş'in yapımcısından müjde

Diriliş Ertuğrul'un yapımcı ve senaristi Bozdağ, Osmanlı'nın İngilizlere karşı elde ettiği büyük zaferin anlatılacağı yeni projenin hazırlıklarının tamamlandığını, "Mehmetçik Kut'ül Amare" adlı dizinin ocak ayında izleyiciyle buluşacağını bildirdi.

Diriliş'in yapımcısından müjde

Diriliş Ertuğrul'un yapımcı ve senaristi Bozdağ, Osmanlı'nın İngilizlere karşı elde ettiği büyük zaferin anlatılacağı yeni projenin hazırlıklarının tamamlandığını, "Mehmetçik Kut'ül Amare" adlı dizinin ocak ayında izleyiciyle buluşacağını bildirdi.

25 Aralık 2017 Pazartesi 13:47
0 Okunma
Diriliş'in yapımcısından müjde
banner84

TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un yapımcı ve senaristi Mehmet Bozdağ, Osmanlı'nın İngilizlere karşı elde ettiği büyük zaferin anlatılacağı "Mehmetçik Kut'ül Amare" adlı dizi için hazırlıkların tamamlandığını, dizinin ocak ayında izleyiciyle buluşacağını duyurdu.

Bozdağ, Selçuklu Belediyesince düzenlenen "Bir Hadis Bir Film Kısa Film Yarışması Ödül Töreni" için geldiği Konya'da, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Diriliş Ertuğrul dizisi devam ederken yeni bir proje hazırlığında olduklarını belirten Mehmet Bozdağ, "Yaklaşık 2 yıldır gece-gündüz, 'Mehmetçik Kut'ül Amare' projesini hayata geçirmek için çalışıyoruz. Mehmetçik Kut'ül Amare, nasip olursa ocak ayı içerisinde TRT'de yayında olacak. İzleyicinin bugüne kadar görmediği büyüklükte bir prodüksiyon izleyeceğiz." dedi.

Diriliş Ertuğrul dizisiyle Osmanlı'nın kuruluş sürecini anlattıklarını, "Mehmetçik Kut'ül Amare"de daha yakın tarihi ele alacaklarını ifade eden Bozdağ, "Birinci Dünya Savaşı'nda İstanbul'dan yola çıkan kahramanların, çölün kızgın kumlarına yazdığı destanı anlatmaya çalışacağız. İnşallah kahraman Mehmetçik'e layık bir proje çıkarmış oluruz." ifadelerini kullandı. 

2 yıl titiz bir hazırlık çalışması yürütüldü

Her detayı ince ince işlenmiş Mehmetçik Kut'ül Amare'nin Türkiye'nin en büyük film platolarından birinde çekileceğini anlatan Bozdağ, "Kut'ül Amare şehrini yeniden kurduk. Dizi için binlerce çadır, tüfek, silah ve mühimmat üretildi. 60-70 kişilik sanat ekibi projenin hayata geçirilmesi için 2 yıldır en ince detaylarıyla çalıştı." diye konuştu.

Yapımcı ve senarist Bozdağ, dizinin hazırlık sürecinde her bölümü için ciddi hazırlık yapılan Diriliş Ertuğrul'un da devam ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Oyuncu kadromuz aşağı yukarı 6 aydır gece-gündüz eğitim alıyor. Oyuncularımız Türkiye'nin en iyi askerleri tarafından eğitildi. At binmeden askeri eğitime kadar 19'uncu yüzyılda askerler hangi eğitimi aldıysa oyuncularımız da o eğitimi aldı. Aynı zamanda oyuncu kadrosu, askerimiz çölde hangi sıkıntıyı çektiyse onu da aynen tatbik etti. Diriliş kadar sevilecek mi göreceğiz."

Osmanlı'nın 1916'da İngilizleri bozguna uğrattığı büyük zafer olarak kayıtlara geçen Kut'ül Amare Kuşatması'nın anlatılacağı dizinin oyuncu kadrosunda, Serdar Gökhan, Kaan Taşaner, İsmail Ege Şaşmaz ve İlker Aksum gibi isimlerin yer alacağını aktaran Bozdağ, dizinin İstanbul'da çekileceği bilgisini de verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TrtDiriliş ErtuğrulMehmet Bozdağ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Kudüs'ün Zamanı' sahneye taşınıyor
'Kudüs'ün Zamanı' sahneye taşınıyor
Yasmin Levy, ayakta alkışlandı
Yasmin Levy, ayakta alkışlandı
Stephane Blet’den İsrail’i boykot çağrısı
Stephane Blet’den İsrail’i boykot çağrısı
Türkiye'de 14 kilise ve sinagog restore edildi
Türkiye'de 14 kilise ve sinagog restore edildi
Muhteşem kadro sıra dışı komedi
Muhteşem kadro sıra dışı komedi
'Ayla' filmi ABD yolcusu
'Ayla' filmi ABD yolcusu
"Payitaht Abdülhamid" yarın seyirciyle buluşacak
"Payitaht Abdülhamid" yarın seyirciyle buluşacak
CKM GALERİSİ’NDE CENAN UYANUSTA  ATÖLYESİ SANATÇILARININ SERGİSİ
CKM GALERİSİ’NDE CENAN UYANUSTA  ATÖLYESİ SANATÇILARININ SERGİSİ
16 GÜN BOYUNCA DEVAM EDEN TEK GENÇLİK FESTİVALİ !
16 GÜN BOYUNCA DEVAM EDEN TEK GENÇLİK FESTİVALİ !

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ