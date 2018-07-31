'Direniş Karatay' yeniden vizyonda

KONYA

Anadolu Selçuklu Devleti'ni yıkmak için yola çıkan Moğollar ile devleti korumak için savaşan Celalettin Karatay ve Ahi Evran'ı konu alan "Direniş Karatay" filmi yoğun ilgi üzerine tekrar vizyonda.

Mart ayında vizyona giren, yapımını Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi'nin üstlendiği, Selçuklu döneminin yansıtıldığı, Türkiye'nin en büyük platolarından birinde gerçekleştirilen film, sinemaseverler için yeniden vizyona girdi.

Selahattin Sancaklı’nın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Selman Kayabaşı’nın kaleme aldığı, Mehmet Aslantuğ, Yurdaer Okur, Fikret Kuşkan, Alperen Duymaz, Burcu Özberk gibi oyuncuların yer aldığı Direniş Karatay, özellikle öğrencilerin ders stresi olmaksızın yaz aylarında yeniden izleyebilmesi için bir kez daha 65 sinema salonunda gösterime girdi.

Kösedağ Savaşı'nın beyaz perdeye yansıtıldığı film, Türk sinema tarihi açısından birçok ilki de bünyesinde barındırıyor.

Anadolu Selçuklu Devleti'ni ilk kez tek başına bir sinema filminde ele alındığı Direniş Karatay, aynı zamanda ilk kez üniversite yapımcılığıyla hazırlanan bir film olma özelliğini taşıyor.