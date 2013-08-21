Devlet Tiyatrolarında

ANKARA

Devlet Tiyatroları, çoğu ilk kez sahnelenecek 150 eserle yeni sezona merhaba diyecek. Yaklaşık 100 yeni eserin ilk kez sahneleneceği tiyatrolara, 7'den 70'e herkesin ilgi göstermesi hedefleniyor

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Mustafa Kurt, 2013-2014 sezonuyla ilgili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DT'nin yaklaşık 100'ü ilk kez sahnelenecek 150'den fazla oyunla 23 şehirde 58 sahnede yeni sezonda perde açacağını belirtti.

Yaşar Kemal'den Necip Fazıl'a, Reşat Nuri Güntekin'den Orhan Kemal'e çok sayıda yerli eserle 7'den 70'e herkesi salonlara çekeceklerini ifade eden Kurt, bu sezon yerli eserlere daha fazla yer ayırdıklarını söyledi.

Kurt, Necip Fazıl'ın 'Para', Hüseyin Alp Tahmaz'ın mülteci sorununu işleyen 'Nereye', Turan Oflazoğlu'nun 'Kösem Sultan', Ergun Uçucu'nun 'Kiraz ile Mestan', Mahur Özmen'in 'Bir Türkan Şoray Filmi Sonrası', Turgut Özakman'ın 'Üç Destan', Cem Gönen'in 'Sinan Süleymaniye'de', Ozan Uçar'ın 'Selahattin (Zamanın Sultanı)' ve Ali Berktay'ın 'Dünyaya Atılan Çığlık' adlı oyunlarının ilk defa sergileneceğini söyledi.

Yine aynı dönemde dört yeni çocuk oyununun da ilk kez sergileneceğini ifade eden Kurt, oyunlar arasında "Çiçek Prenses", "Merhaba Hayat", "Miyhavlar Tiyatrosu" "Horoz Adam ve Korsan"ın yer aldığını bildirdi.

"Tarihi oyunlara daha fazla yer vereceğiz"

Sezonda hem yerli eserlere hem de tarihi eserlere daha fazla ağırlık verdiklerini ifade eden Kurt, "Biraz tarihimizle daha fazla yüzleşelim, iç içe olalım istiyoruz. Geçmiş dönemde çok görkemli işler yapmıştık DT'de ama uzun yıllar tarihi oyunların da ihmal edildiğini düşünüyorum. Biraz daha günyüzüne çıkarmakta fayda var" dedi.

Uzun zamandır DT repertuvarında bulunan eserleri de sahneleyeceklerini anlatan Kurt, şunları söyledi:

"Her oyunu 10 yılda bir yenilemek lazım çünkü bir çocuk hiçbir tarihi oyunu izlemeden büyümesin istiyoruz. Bizim de çok zengin bir tarihi oyun repertuvarımız var. Bunu mümkün olduğunca sergilemek istiyoruz. Örneğin geçen yıl Hürrem Sultan vardı bu yıl da Kösem Sultan, Tohum ve Toprak gibi eserler var. Önümüzdeki dönemde olacak tarihi oyunlar ama yazarı da az bu tür oyunların. Biz mümkün olduğunca gelecek dönemlerde tarihi oyunlara daha fazla yer vereceğiz."

Repertuvarın çok zengin ve herkesi kucaklayan bir anlayışta hazırlandığına dikkati çeken Kurt, "Bizim de hassasiyetlerimiz var, toplumun da hassasiyetleri var, ben de DT yöneticisi olarak bunu gözetmek durumundayım. İnsanlar Necip Fazıl'ın da oyunlarını izlesinler, Yaşar Kemal'in oyunlarını da. Orhan Kemal'in Kardeş Payı'nı da izlesinler, Selahattin Eyyubi'yi de. Bunlar çok önemli, biz ayrım yapmadık. Bilakis tiyatro kanalıyla herkesi birleştiren kucaklayan, kardeşliğimizi, birlikteliğimizi pekiştiren oyunlar derken bunları kastediyorum. Aynı anda nefes almamızı aynı anda gülüp üzülmemizi sağlayan birçok oyunumuz var. O yüzden herkes rahatlıkla gelsin izlesin istiyorum bütün oyunlarımızı" diye konuştu.

"Türkiye'de tiyatrodan haberdar olmayan varsa o bizim suçumuz çünkü bizim gitmemiz lazım. Ya turne yapacağız, ya tiyatroyu ayağına kadar götüreceğiz ya da onları bir şekilde tiyatroya getireceğiz" diyen Kurt, repertuvarı hazırlarken de özellikle hiç tiyatroya gitmemiş kesimlere hitap eden oyunlar seçtiklerini vurguladı.

Kurt, repertuvarda gençlik oyunları, tarihi oyunlar, dönem oyunları ve klasik eserlerin de olduğunu belirterek, yerli eserlerin yanı sıra geçmiş yıllarda olduğu gibi William Shakespeare, Carlo Goldoni, Anton Çehov ve George Orwell gibi dünyaca tanınan yazarların da eserlerinin tiyatroseverlerle buluşacağını vurguladı.

"Biz sadece DT'nin sezonunu açmıyoruz, tüm Türkiye'nin sezonunu açıyoruz, tüm ülkeye hitap eden bir repertuvar hazırladık" diyen Kurt, "İlk kez tiyatroya gelecek seyircinin de anlayabileceği, sevebileceği eserler seçtik. Yıllardır sahneye koyulmayan ihmal edilmiş yazarlarımız vardı Necip Fazıl gibi. Onun 40 yıl önce DT'ye verilmiş bir oyununu ilk defa oynayacağız" şeklinde konuştu.

Bu sezon prömiyer yapacak eserlerden bazıları şunlar:

"Ramiz ile Jülide", "Mevlana'dan 'Aşk ve Barış Çığlığı", "İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı", "Selahattin", "Arap Abdo", "Dünyaya Atılan Çığlık", "Kurtuluş", "Son Çıkan Işığı Söndürsün"

"Oyun Yazma Yarışması"

Kurt, DT tarihinde başka bir ilke daha imza atacaklarını söyleyerek, Birinci Dünya Savaşıyla ilgili bir oyun yazma yarışması düzenleyeceklerini bildirdi.

Tiyatronun yazar sıkıntısı olduğuna işaret eden Kurt, Türk tiyatrosuna yeni eserler kazandırmanın ve Türk yazarlarını dünyaya tanıtmanın DT'nin görevleri arasında olduğunu kaydederek, yarışmayla yeni yazarların önünün açılacağına dikkati çekti.

Kurt, "Bu ana başlığın altında Çanakkale Zaferi, Osmanlı'nın Savaşa Girişi, Sarıkamış Muharebesi, Kafkasya Cephesinde Osmanlı, Irak Cephesinde, Hicaz ,Yemen Cephesinde, Galiçya Savaşında Osmanlı ve Dünya Savaşında Kadınlarımız gibi alt başlıklarda oluşacak bir oyun yazma yarışması gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Yarışmadan istenilen verimi alabilirsek ilk 3'e girecek oyunları 2014-2015 repertuvarına dahil ederek sahneye koyacağız" diye konuştu.

Yarışmada özellikle tarihi bir konunun seçilmesini, "Tarihi seven bir milletiz. Tarihimizle de yüzleşelim, yeni eserler çıksın, ne yapmışız neden öyle olmuş bunları tartışalım istiyoruz" şeklinde açıklayan Kurt, yarışmaya nitelikli eserlerin katılacağına inandığını belirtti.

Tiyatroda "oyun haftaları" dönemi

Kurt, göreve geldiğinden beri yeni projeler üzerinde çalıştıklarını belirterek, yeni sezonda DT'de ilk kez oyun haftaları hazırlayacaklarını bildirdi. Bu kapsamda öncelikle klasik eserlerden oluşan "Shakespeare haftası" ile şubat ayında "Çehov oyunları haftası"nın tiyatroseverlerle buluşacağı bilgisini veren Kurt, böylece başkenti hareketlendirecek zengin bir ortam oluşacağını dile getirdi.

Shakespeare haftasında Ankara DT'nin "Macbeth" ve "Venedik Taciri", Antalya DT'nin "Othello", İzmir DT'nin "Romeo ve Juliet", İstanbul DT'nin "Hamlet" oyunlarını sahneleyeceğini bildiren Kurt, bunun hem Türk tiyatrosu hem seyirciler için iyi bir gelişme olduğunu kaydetti.

Kurt, en eski Türk hikayelerinden "Dede Korkut Hikayeleri"nden oluşan bir oyun havuzu hazırlamayı amaçladıklarını da kaydederek, TÜRKSOY ile işbirliğinde gelecek yıl Kazan'da yapılacak bir festivalde bu hikayelerden yola çıkılarak hazırlanan ve ilk kez sahne alacak "Tepegöz" oyununun Türk dünyasıyla buluşacağını söyledi.

Ayrıca "8-22 Mart'ta Bursa'da Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali" de düzenleyeceklerini belirten Kurt, bu tiyatro festivaliyle Balkanlarla kültürel alışverişin daha sıkı hale getirilmesini istediklerini söyledi.