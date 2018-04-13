Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 22°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
109740
ALTIN
176.096
DOLAR
4.0811
STERLİN
5.8313
EURO
5.0341
BİSİKLET DOSTLUĞU
BİSİKLET DOSTLUĞU
D&R satılıyor
D&R satılıyor
Bir başkaldırı hikayesi
Bir başkaldırı hikayesi
Yarın Miraç Kandili
Yarın Miraç Kandili
Unvanını korumak için mindere çıkacak
Unvanını korumak için mindere çıkacak

Devlet Tiyatroları yerli yazarları ödüllendirdi

Devlet Tiyatroları sahnelerinde, 2014-2015 sezonundan itibaren ilk defa oyunu oynanmış yerli yazarlara, sahnelenmiş ilk özgün eserleri için ödeme yapıldı.

Devlet Tiyatroları yerli yazarları ödüllendirdi

Devlet Tiyatroları sahnelerinde, 2014-2015 sezonundan itibaren ilk defa oyunu oynanmış yerli yazarlara, sahnelenmiş ilk özgün eserleri için ödeme yapıldı.

13 Nisan 2018 Cuma 13:28
0 Okunma
Devlet Tiyatroları yerli yazarları ödüllendirdi

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Mustafa Kurt, Refik Ahmet Sevengil Tiyatro Kütüphanesi'ndeki ödül töreninde yaptığı konuşmada, Türk tiyatrosunun ancak kendi yazarlarıyla gelişebileceğini, büyüyebileceğini söyledi.

Türkiye'de 2013-2014 sezonunda yüzde 68 olan yerli yazar oranının, bu sezon yüzde 48 civarında olduğunu belirten Kurt, bu oranın, her yıl en az yüzde 70 olması gerektiğini vurguladı.

Türk tiyatrosunun repertuarına bakıldığında çeviri oyunları sayısının oldukça fazla olduğunu aktaran Kurt, "Dünyanın kabul ettiği klasikleri oynayalım ama en önemli şey yerli yazarlarımızın gelişmesi. Türk tiyatrosu öz evlatlarımızla gelişmeli. Repertuarımızda dünyanın her türlü yazarının eserleri var ama bizim yazarlarımızın eserleri dünya tiyatrosunda oynamıyor. Türk tiyatrosunun yazarları da Türkiye'yi dünyada temsil edebilsin istiyoruz." diye konuştu.

"Yurt dışına özgün eser göndermekte zorlanıyoruz"

Kurt, 8 bölgede altı uluslararası, iki de ulusal düzeyde yaptıkları festivallere yılda 45 ülkenin davet edildiğini, bu ülkelerin de Türkiye'yi davet etmesi gerektiğini vurguladı.

"Yılda 150 oyumuz var. Yurt dışında turneye götüreceğimiz zaman, içinde bizim öz kültürümüzü anlatan, özgün bir Türk eseri göndermekte zorlanıyoruz" diyen Kurt, şunları kaydetti:

"70 yıllık devlet tiyatrosu kendi öz yazarını, özgün bir eserini yurt dışına götüremiyor ya da repertuarının içinde böyle özgün bir eser yok. O yüzden hepimize çok büyük görevler düşüyor. Bunu da Türk yazarı, sanatçısı, rejisörü layıkıyla yerine getirmeli. Eğer yurt dışına götürecek Türk eseri bulamıyorsak bir kusur var. Yerli yazarlarımız için çok güzel projelerimiz var. 2018-2019 sezonunda 12 yerleşik bölgemizde 12 kadın yazarımızın eserini 12 kadın yönetmen sahneleyecek. Bu da çok önemli projelerimizden biri. Hep birlikte kaliteyi artırmamız lazım. Şu sıralar DT'nin en büyük kaybı, nitelik sorunu. O yüzden herkesin elini taşın altına koyması lazım. Şu anki ödül töreni DT'de tarihi bir durum. Ümit ediyorum gelecekte de burada yeni yazarlarımız oturacak ve her şey çok daha güzel olacak"

Türk tiyatrosunun gelişmesini ve ilerlemesini çok istediğini belirten Kurt, yeni yazarlar yetiştirmek için üniversitelerde yeni bir proje başlattıklarını, bu kapsamda öğrencilerin eserlerini, DT repertuarına alacaklarını kaydetti. Kurt, önümüzdeki günlerde üniversite yöneticileriyle bir araya geleceklerini bildirerek, "Yeni yazarlara, yeni eserlere çok önem veriyoruz. Öbür türlü Türk tiyatrosunun gelişmesi mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından DT sahnelerinde 2014-2015 sezonundan itibaren ilk defa oyunu sahnelenmiş yerli yazarlara, sahnelenmiş ilk özgün eserleri için ödeme yapıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Devlet TiyatrolarıDTYerli YazarlarMustafa KurtRefik Ahmet Sevengil Tiyatro Kütüphanesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yapı Kredi Sponsorluğunda La Scala Filarmoni Orkestrası İstanbul’a Geliyor
Yapı Kredi Sponsorluğunda La Scala Filarmoni Orkestrası İstanbul’a Geliyor
'Lale vahdeti temsil eder'
'Lale vahdeti temsil eder'
Bir başkaldırı hikayesi
Bir başkaldırı hikayesi
KKTC'nin tarihi vakıf eserlerle canlanacak
KKTC'nin tarihi vakıf eserlerle canlanacak
Türkiye’nin En Renkli Turnuvası Geliyor
Türkiye’nin En Renkli Turnuvası Geliyor
İhracat rekoru kıran Türk dizilerine ilk kez destek geliyor
İhracat rekoru kıran Türk dizilerine ilk kez destek geliyor
Türkisk Kültür Festivalinde Ozan Koçer rüzgarı esecek
Türkisk Kültür Festivalinde Ozan Koçer rüzgarı esecek
Şanlıurfa'ya 'Peygamberler Tarihi Müzesi' kurulacak
Şanlıurfa'ya 'Peygamberler Tarihi Müzesi' kurulacak
'Mekandan Taşanlar' sergisi açıldı
'Mekandan Taşanlar' sergisi açıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ