Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 26°
sağanak
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93274
ALTIN
246.399
DOLAR
6.3775
STERLİN
8.2787
EURO
7.3714
Esnaf sayısı arttı
Esnaf sayısı arttı
'Anons' Venedik'ten ödül aldı
'Anons' Venedik'ten ödül aldı
BM'den İdlib açıklaması
BM'den İdlib açıklaması
Doğadaki saklı cennet
Doğadaki saklı cennet
Van'a hayran kaldılar
Van'a hayran kaldılar

Devlet Tiyatroları genç yazarlara sahnede yer açıyor

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Kurt, ilk kez hayata geçirilen projeyle, çeşitli üniversitelerin yazarlık bölümünde eğitim alan öğrencilerin eserlerini yeni dönemde sahneye taşıyacaklarını açıkladı.

Devlet Tiyatroları genç yazarlara sahnede yer açıyor

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Kurt, ilk kez hayata geçirilen projeyle, çeşitli üniversitelerin yazarlık bölümünde eğitim alan öğrencilerin eserlerini yeni dönemde sahneye taşıyacaklarını açıkladı.

08 Eylül 2018 Cumartesi 14:28
0 Okunma
Devlet Tiyatroları genç yazarlara sahnede yer açıyor

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Mustafa Kurt, ilk kez hayata geçirilen projeyle, çeşitli üniversitelerin yazarlık bölümünde eğitim alan öğrencilerin eserlerini yeni dönemde sahneye taşıyacaklarını açıkladı.

DT Genel Müdürü Mustafa Kurt, Türk tiyatrosunun gelişimi için yerli eser üretiminin artmasının yanı sıra oyunların nitelikli olmasının önemine dikkati çekti.

Bu çerçevede, repertuvarda hem usta yazarların eserlerini oynayacaklarını hem de genç yazarlara fırsat tanıyacaklarını vurgulayan Kurt, geçen yıl Ankara Üniversitesi, İzmir 9 Eylül Üniversitesi ve Erzurum'daki Atatürk Üniversitesinin yazarlık bölümlerinde eğitim alan öğrenciler için atölye çalışmaları gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Atölye çalışmalarının ardından yeni bir projeyi hayata geçirmeye hazırlandıklarını bildiren Kurt, "İzmir, Erzurum ve Ankara'daki üniversitelerde eğitim alan yazarlık bölümü öğrencilerimizin eserleri, bu yıl Devlet Tiyatrolarının repertuvarında olacak. Bu bir ilk. Öğrencilerimizin üniversite eğitimi devam ederken profesyonel bir tiyatroda oyunu sahnelenecek." dedi.

"Amacımız öğrencilerimize cesaret ve ümit aşılamak"

DT Genel Müdürü Mustafa Kurt, projeye yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Biz herkesi kucaklayan bir tiyatroyuz. Yazarlık bölümünde eğitim alan bir öğrencinin yazdığı bir eser, çeşitli düzenlemelerle sahneye taşınabilecek nitelikteyse onu sahnelemek istiyoruz. Amacımız, yazarlık bölümünde okuyan öğrencilerimize aslında cesaret ve ümit aşılamak. Okuldaki çabalarının, yaptıkları başarılı çalışmaların kurumlar tarafından değerlendirildiğini görsünler istiyoruz."

"Yurt dışına öz kültürümüzü anlatmalıyız"

Yurt dışındaki turnelerde defalarca sahnelenen yabancı klasikleri oynamaktan ziyade Türk tiyatrosunun tanınırlığını artırmak için yerli eserlerin sahnelenmesi gerektiğini anlatan Kurt, "Yerli yazarları çok önemsiyoruz. Dünyayla yarışabilmek için kendi yazarlarımızın eserlerini, sanatçılarımızı, rejisörleri ön plana çıkartmamız lazım. Yurt dışında turne düzenliyorsak kendi yazarımızla, kendi sanatçılarımızla ve kendi eserlerimizle gitmeliyiz. Biz yurt dışına öz kültürümüzü anlatmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Turnelerde özellikle Türk Cumhuriyetleri ve Balkanlar'daki ülkelerle Türkiye'nin ortak kültürünü yansıtan oyunlara büyük önem verdiklerini söyleyen Kurt, repertuvarda "yüzde 70 yerli eser" hedeflediklerini kaydetti.

Kurt, çeviri oyunlarla uluslararası turne ve festivallere katılmanın doğru olmadığını vurgulayarak, "Bu kadar uluslararası festivalin, buluşmanın içerisinde Türk tiyatro eserinin az olması, insanın canını acıtıyor. Bu nedenle uluslararası alanda önemli olan, hiç sakınmadan Türk yazarların eserlerini ön plana çıkartmak. Bunu önceliyoruz." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Devlet Tiyatroları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Recep İvedik 6'nın Karacabey Longozu'ndaki çekimleri başladı
'Recep İvedik 6'nın Karacabey Longozu'ndaki çekimleri başladı
Kazılarla '5 bin yıllık krallığın' izindeler
Kazılarla '5 bin yıllık krallığın' izindeler
Apollon Tapınağı mitolojik farelerine kavuştu
Apollon Tapınağı mitolojik farelerine kavuştu
'Anons' Venedik'ten ödül aldı
'Anons' Venedik'ten ödül aldı
İspatlanırsa Anadolu'da Selçuklu'dan kalan tek çarşı olacak
İspatlanırsa Anadolu'da Selçuklu'dan kalan tek çarşı olacak
Hayallerini kadın ve kedi figürlerine yansıtıyor
Hayallerini kadın ve kedi figürlerine yansıtıyor
'Türkiye'nin kültürünü, sanatını ve arkeolojik değerlerini ön plana çıkaracağız'
'Türkiye'nin kültürünü, sanatını ve arkeolojik değerlerini ön plana çıkaracağız'
Hem iş hem tatil
Hem iş hem tatil
Malazgirt Zaferi etkinlikleri Ahlat'a ilgiyi artırdı
Malazgirt Zaferi etkinlikleri Ahlat'a ilgiyi artırdı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ