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Devlet sanatçısı Alaeddin Yavaşca hastaneye kaldırıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ünlü bestekar ve Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, hastaneye kaldırıldı.

Devlet sanatçısı Alaeddin Yavaşca hastaneye kaldırıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ünlü bestekar ve Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, hastaneye kaldırıldı.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 18:22
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Devlet sanatçısı Alaeddin Yavaşca hastaneye kaldırıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ünlü bestekar ve Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Turgutreis Mahallesi'nde yaşamını sürdüren 91 yaşındaki Yavaşca, yüksek ateş ve tansiyon rahatsızlığı yaşaması üzerine eşi Ayten Yavaşca tarafından Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavisine başlanan Alaeddin Yavaşca'nın eşi Ayten Yavaşca, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinin yaşlılığa bağlı yüksek tansiyon ve yüksek ateş nedeniyle hastaneye başvurduklarını söyledi.

Yavaşca, "Yaşına bağlı bir takım sıkıntılar yaşadı. Onun için hastaneye başvurduk. Hastane yetkilileri bize ilgi gösterdi ve 1-2 gün misafir edelim dedi. Yapılan tetkikler iyi netice verdi. Tahlillerin hepsi iyi çıkıyor." diye konuştu.

Hastaneye dün öğle saatlerinde geldiklerini anlatan Ayten Yavaşca, haberi duyup kendilerine geçmiş olsun dileğinde bulunan sevenlerine de teşekkür etti.

Yavaşca, hasta yatağında görüntü vermek istemeyen eşinin başından hiç ayrılmadığını da sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
MuğlaAlaeddin Yavaşca
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