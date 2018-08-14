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Denge "Aşk Kumar" dedi ve 3. klibini de yayınladı!

"Lafta Kalmasın" isimli albümü ile listelere giriş yapan Denge "Aşk Kumar" dedi ve 3. klibini de yayınladı!

Denge "Aşk Kumar" dedi ve 3. klibini de yayınladı!

"Lafta Kalmasın" isimli albümü ile listelere giriş yapan Denge "Aşk Kumar" dedi ve 3. klibini de yayınladı!

14 Ağustos 2018 Salı 15:29
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Denge "Aşk Kumar" dedi ve 3. klibini de yayınladı!

2000'li yılların başlarında tıp öğrencisi olan bir grup arkadaş tarafından kurulan ve yüksek tempolu tahsil hayatının getirdiği zorluklara rağmen günümüze kadar taşımayı başardıkları “Dengegrubu, ilk çıkış albümleri olan Lafta Kalmasın3 Adım Müzik etiketiyle yayınlamış ve ses getirmişti. Albümden “Zor bozan” isimli şarkıya çektikleri ilk klibin ardından, farklı bir klip senaryosu izlediğimiz “Bana Gel Demedin” ile listelelere giren grup 3. klibini “Aşk Kumar” şarkısına çekti.

Vokallerde Oğuz Ucagök & Ender Anılır, gitarda Orçun Zorbozan, bas gitarda Ali Arman ve davulda Can Özlü'den meydana gelen Denge grubunun çoğunluğunun doktorlardan oluşuyor olması da değinilmesi gereken ilginç bir nokta. Mesleki şartlardan dolayı yoğun mesai saatlerine sahip olsalar da müziğe olan tutkuları sayesinde 1.5 yıl gibi bir sürede Lafta Kalmasın'ı tamamlamışlar. Pop rock dinleyicisinin beğenisine sundukları albümde rock müziğin çeşitli türlerle harmanlandığı parçalar yer alıyor. Eczacılık Fakültesi mezunu olan Oğuz Ucagök'ün 5, Ender Anılır'ın 2 eseriyle temelini attığı albümün tüm düzenlemeleri ise Osman Hekimoğlu imzası taşıyor. Toplamda 7 şarkıdan oluşan Lafta Kalmasın albümüne dijital platformlar ve müzik marketlerden ulaşmak mümkün.

2. albüm hazırlıklarına da tüm hızıyla devam eden grup 3.klibin heyecanını yaşıyor. Hedeflerini, tüm popülist beklentilerin ötesinde “kalıcı ve klasikler arasına girmiş, saygı ile dinlenen bir grup olmak” olarak ifade eden grup üyelerinin sonraki çalışmalarını da merakla bekliyoruz.

https://www.youtube.com/watch?v=7bxYOd9n0po

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 14.08.2018 17:56
Anahtar Kelimeler:
AlbümLafta KalmasınAşk KumarDenge
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