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Demre'de yat turları başladı

-Türkiye'nin önemli yat turizm merkezlerinden Demre'de yatlar denize indirildi

Demre'de yat turları başladı

-Türkiye'nin önemli yat turizm merkezlerinden Demre'de yatlar denize indirildi

07 Mayıs 2012 Pazartesi 11:42
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Demre'de yat turları başladı

ANTALYA  - Türkiye'nin önemli yat turizm merkezlerinden Demre'de yatlar denize indirilmeye ve turlar düzenlenmeye başladı.

Demre Deniz Taşıyıcıları Kooperatifi'ne bağlı yatların kış boyunca karada yapılan bakımları sona erdi. Taşıyıcılara yüklenen yatlar, karayolunda yaklaşık bir kilometrelik yolculuktan sonra denize ulaştırıldı. 

Yatların denize indirilmesi ile ilçedeki Çayağzı Limanı da renklenmeye ve hareketlenmeye başladı. Denize indirilen yatlarla turist gruplarına yönelik tur düzenledi. Tur kapsamında, özellikle Kekova'daki Batık Kent, Simena Antik Kenti ve koylar geziliyor.

Demre Deniz Taşıyıcıları Kooperatifi Başkanı Ahmet Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kooperatiflerine kayıtlı günübirlik gezi yapan 41 tekne bulunduğunu söyledi.

Bu günlerde yaz sezonuna hazırlandıklarını ifade eden Çetin, ''Kooperatifimize kayıtlı teknelerin yüzde 90'ı hizmete hazır. Diğerleri de bir hafta içinde hazır olacak. İyi bir sezon geçirmeyi bekliyoruz. Kekova Bölgesi'ne, Batık Şehir, Üçağız koylarına günübirlik, yaklaşık 3 saatlik turlar düzenliyoruz'' dedi.

Çetin, bölgeye yılda yerli ve yabancı 1 milyona yakın turistin geldiğini anlatarak, ''İlçemizde kooperatifimiz ile diğer kooperatiflerin toplam 100 civarında teknesi bulunuyor. Bölgeye gelen turistlerin yarısına yakını yat turlarına katılıyor'' diye konuştu.

Kekova'ya ilk kez gelen Kazakistanlı Gülnara Pugeçenko ise Demre'de tarih, doğa ve denizin bir arada olduğunu söyledi.

Rus Golonova Svetlena da Kekova'nın kendisini çok etkilediğini, her yerin ayrı bir güzelliği olduğunu kaydetti.

AA

Son Güncelleme: 07.05.2012 03:43
Anahtar Kelimeler:
Demre
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