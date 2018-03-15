Deeperise YÜKSELİŞİ !

Türk DJ & Producer. 1990 yılında Muğla’da doğdu.

10 yıl önce House tarzı müzik ile tanışır tanışmaz etkilendi ve yakın arkadaşı DJ Tolgah ile birlikte ilk çalışmalarını yapmaya başladılar.

Nora En Pure, Alex Kenji, Ahmet Sendil, Federico Scavo gibi ünlü isimlerin projelerinden oldukça etkilenen Deeperise, stüdyoda ve kabinde geçirdiği sayısız saatlerin ardından 2017 yılında kendisini geniş kitlelere tanıtan “Raf" ve İngilizce versiyonu “Move On” şarkılarını Jabbar ile yapmıştır. Universal Music Türkiye tarafından piyasaya sürülen şarkılar 2017 yılının en başarılı şarkıları olmuş ve bir çok dalda ödül kazanmışlardır.

Deeperise’ın hem prodüktör hem de performans’ta rol aldığı yeni şarkısı “Geçmiş Değişmez” ve “One by One” Şubat ayı içerisinde piyasaya sürülmüş ve daha ilk günlerden büyük kitlelere ulaşarak, büyük bir başarı yakalamıştır.

Haber: Dilara Kırmıt