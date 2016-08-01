İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin, "Dedem Mehmet Akif, sanki şu günleri görmüş de yazmış bazı şeyleri. Hiç kimsenin gözü üstümüzden ayrılmıyor. Emelleri hiç bitmiyor." dedi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yer alan Perşembe Pazarı alanında organize edilen "demokrasi şöleni"ne katılan Argon, yaptığı açıklamada,Türkiye'nin çok büyük bir badire atlattığını söyledi.

Türkiye'nin, vatandaşların sağduyusuyla bu kabustan çabuk uyandığını vurgulayan Argon, "Bu bir ihanetti, çok kötü bir olaydı. Sayın Cumhurbaşkanımızın anonsuyla millet meydanlara çıktı, onu ne kadar sevdiğini, bayrağına, vatanına ne kadar düşkün olduğunu gösterdi." diye konuştu.

''Gençlere anlatmak istediğimiz, hep Çanakkale ruhuydu''

Argon, Türkiye'nin bir daha böyle kötü günler yaşamaması için dua ettiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Çok kötü bir olaydı. Bunu, düşünün 60, 70, 80'leri gören bir kişi söylüyor. Onlar başkaydı, bu bambaşka bir olaydı. Yani tarif edilemez bir ihanetti ama bunu yapanlar asla askerimiz değil, kınalı kuzularımız değil. Onlar kıyafet giydirilmiş hainlerdi. Bizim kınalı kuzularımız böyle bir şey yapmazlar. Bir Çanakkale gibi, bir 2. Kurtuluş Savaşı gibi. Hani diyoruz ya Çanakkale ruhu, işte bu ruh. Hep gençlere anlatmak istediğimiz buydu. Bu ruhu yakaladık. Milletçe yakaladık, çok mutluyum. Çok güzel bir milletimiz var."

Böyle bir milletin evladı olmaktan gurur duyduğunu aktaran Argon, şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Argon, her dönem Türkiye'nin huzurunu bozmak isteyen grupların olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Dedem Mehmet Akif sanki şu günleri görmüş de yazmış bazı şeyleri. Çünkü hiçbir şey eskimiyor, tekrarlanıyor. Hiç kimsenin gözü üstümüzden ayrılmıyor bu kadar seneler geçtiği halde. Emelleri hiç bitmiyor. Biraz yükselmeye ve şahlanmaya başladığımız zaman hemen bir yerlerden karıştırmaya başlıyorlar. Buna engel olacak milletçe birlik olmamız. Birliği asla bozmadan ve asla şiddete başvurmadan böyle kenetlenerek bütün dünyaya karşı duyabiliriz. Dedem de sanki bugünleri görmüş, bütün her şeyi söylemiş biliyorsunuz. 'Nifak girmeden devletler yıkılmaz' diyor. 'Topla tüfekle yıkılmaz' demiş. Ne zaman fitne girer, nifak girer o zaman ayrışma başlar, o zaman yıkılır. Asla aramıza nifak sokmamamız gerekiyor. Dedemin fikirlerine sonuna kadar katılıyorum."

"Dedem, vatanın bekası için gerekeni yapardı"

"Artık herkesin dilinde onun heceleri, onun kelimeleri, onun mısraları var." diyen Argon, "Umarım onu artık iyice anlamışlardır. Bu milletin vatanını, bayrağını ne kadar sevdiğini bugün bir kez daha anlamış bulunuyoruz. 'İstanbul'a gelip, buralarda durulmaz gitmek lazım, halkı aydınlatmamız lazım' diyerek Emin dayımı omuzuna alıp yollara düşen bir insan, bugün de aynı şeyi yapardı. Dedem, vatanın, milletin bekası için gerekeni yapardı, o gün de yapmış bugün de yapacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

Darbe girişimi gecesi gelişmeleri televizyondan endişeyle takip ettiklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı sokaklara çağırdığını duyduktan sonra biraz rahatladıklarını anlatan Argon, "Merak ediyordum, ne zaman sesini duyacağız diye. Çünkü insan endişeleniyor. Tabii üstümüzden hemen uçaklar falan geçmeye başladı. Korktuk, endişelendik ama hemen dışarı çıkmak istedik." ifadesini kullandı.

Argon, demokrasi nöbetlerine, şölenlerine katılmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyduğunu da sözlerine ekledi.