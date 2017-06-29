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Dede Korkut uluslararası şölenle anılacak

Başbakanlık Türk Tanıtma Fonu ile Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla "23. Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni" düzenlenecek.

Dede Korkut uluslararası şölenle anılacak

Başbakanlık Türk Tanıtma Fonu ile Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla "23. Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni" düzenlenecek.

29 Haziran 2017 Perşembe 13:00
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Dede Korkut uluslararası şölenle anılacak

Türk dünyasının "bilge atası"nı anmak amacıyla "23. Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni" gerçekleştirilecek.

Başbakanlık Türk Tanıtma Fonu ile Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Bayburt Belediyesince düzenlenen şölen, 14-16 Temmuz'da yapılacak.

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş'in komite başkanlığını yaptığı şölen kapsamında, 13 Temmuz'da Şair Zihni Kent Ormanı'nda açılış resepsiyonu düzenlenecek.

Şölen, 14 Temmuz'da Dede Korkut'un merkeze bağlı Masat köyündeki türbesinin ziyaret edilmesiyle başlayacak. Dede Korkut Anıtı'na çelenk konulmasının ardından açılış töreni, Bayburt Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirilecek.

Aynı gün Şair Zihni Kültür Merkezi'nde, Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu "Dede Korkut'un Türk Dünyasındaki Rolü" konulu konferans verecek.

Genç Osman Stadyumu'nda Mustafa Ceceli konser verecek, halk oyunları ekipleri ile havai fişek gösterileri düzenlenecek.

Şölen kapsamında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Miralay Sabri Bey'in kabri ziyaret edilecek. Ardından Taşhan'da "15 Temmuz Şehitleri" sergisi açılacak.

Kop Dağı Şehitlik alanı ve mevzilerinin ziyaret edileceği program çerçevesinde, Şair Zihni Kent Ormanı'nda yöresel oyun gösterileri sunulacak.

Dede Korkut kimdir?

Komite tarafından yayımlanan davet duyurusunda, Dede Korkut'a ilişkin şu bilgiler yer alıyor:

"Türk dünyasının 'bilge atasıDede KorkutOğuzların Kayı ve Bayat boylarından gelmektedir. 570-632 yılları arasında Hazreti Muhammed döneminde yaşadığı rivayet edilen Dede Korkut, tüm Türk kavimlerinin atasıdır ve dahisidir. Türk destanlarında ve halk hikayelerinde, Dede Korkut adına ve onun mucizevi sözlerine rastlamak her zaman mümkündür.

Dede Korkut, bütün dünyada Türklüğün en önemli simgelerinden biridir. Dede Korkut hikayelerinde destan özellikli pek çok halk kahramanının mücadeleleri anlatılır. Bu hikayelerde güzel ve hikmetli sözler, Türklerin tarihine ait rivayetler, han ve beyler hakkında methiyeler, Türk töresine ait pek çok konular işlenerek, iyiye övgü, kötüye eleştiri vardır. Her öykünün sonunda kopuzuyla ortaya çıkan Dede Korkut, Oğuz beylerine, boylarına dualar okur, şiirler ve bilgece sözler söyler. Bu hikayelerde, Türk boylarının savaşları, barışları, aile ve eğitim yapısı, üstün ahlakı ve karakter sağlamlığı da vurgulanır.

Asıl adı Kitab-ı Dede Korkut Ala Lisan-ı Taife-i Oğuzhan (Oğuzların Diliyle Dede Korkut Kitabı) olan ve Arapça yazılmış 12 destansı hikayenin yer aldığı esas nüsha Almanya'da Dresten Kütüphanesi'nde, 6 hikayelik ikinci nüsha ise Vatikan Kütüphanesi'ndedir."

AA

Anahtar Kelimeler:
Bilge AtasıBaşbakanlık Türk Tanıtma Fonu Ile Kültür Ve Turizm BakanlığıProf. Dr. Özkul Çobanoğlu
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