“DAYDREAM” La Visione Art Gallery’de...

La Visione Sanat Art Galery, Karma Resim Sergisi “Daydream” 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü kalabalık sanatsever davetli topluluğunun katılımıyla açılışı gerçekleşti. Kokteylle açılan sergide, her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını kağıt ve tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor.