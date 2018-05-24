“DAYDREAM” La Visione Art Gallery’de...

İSTANBUL / ZAMBAK KARABAY
Usta ve genç sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı sürprizlerle dolu özgür eserleri görülmeye değer.
Sergiye Eserleri Olan Sanatçılar:
Alev Karakaş, Adnan Çoker, Başak Tiryaki Nakip, Bedriye Ateş, Ceren Güncan, Esra Çakmak, Ezgi Tokdil, Enis Aktaş, Ergin İnan, Gizem Saka, Gökçe Kabak, Gülgün Aydoğan, Hacer Göktaş, Işıl Savaşer, İlkay Günerli, İrem Büşra Coşkun, Leila Seifi, Leyla Ersin Ekmekçiler, Memduh Kuzay, Nazlı Pınar Yerin, Neslihan Taş, Oya Eran, Özgür Aktı, Rüçhan Karaçam, Sema Çetin, Sıla Güven, Sibel Tan Arıkan, Süleyman Saim Tekcan, Tilda Benbasat, Tuğba Barış, Tuğba Oğuz, Tülin Çabuk Dominiak, Tanju Demirci’ yle oluşan “ Daydream” adlı sergisine ev sahipliği yapıyor.
Çok sayıda farklı konudaki eserlerin sergisi, 30 Mayıs 2018 tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacaktır.
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