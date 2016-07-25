Kastamonu’da FETÖ'nün darbe girişimi semazenlerle protesto edildi.

Cumhuriyet meydanında Meşk-i Ney Topluluğu tarafından ney dinletisi yapıldı.

Ney dinletisiyle beraber sahneye çıkan ilkokul öğrencilerinden oluşan semazen grubu gösteri yaptı.

Meşk-i Ney Topluluğu kurucusu Faruk Akyıl, darbe girişiminin ardından bütün vatandaşların meydanlarda toplanarak ellerinden gelen desteği verdiklerini söyledi.

Darbe girişimi sonrası tutulan nöbetlerde kendilerinin de bir katkı sağlamak istediklerini ifade eden Aykıl, "Yemekler, tatlılar dağıtılıyor, herkes bir katkısının olmasını istiyor, biz de bu şekilde bir katkımız olsun istedik. Darbe girişimini kınıyoruz." dedi.

Büyük alkış alan gösteri sonrası FETÖ’nün darbe girişine tepki gösterildi.