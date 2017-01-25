Daktilo sevdasından koleksiyoner oldu

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de emekli bankacı 70 yaşındaki Hamdi Yücesoy, biri 125 yıllık 30 daktilodan oluşan koleksiyonunu, onarım yaptığı iş yerinde sergiliyor.

Eskişehir'de yaşayan emekli Yücesoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 yıl önce bir arkadaşıyla daktilo bakım ve onarımı yaptıkları bir iş yeri açtığını söyledi.

Bankada çalıştığı dönemlerde bütün işleri daktilo ve mekanik hesap makinesiyle yaptıklarını anlatan Yücesoy, özellikle daktiloları çok sevdiğini, bu yüzden makinelerle hala yakından ilgilendiğini aktardı.

Çalışmaya başladığında ilk daktilosunun F klavye olduğunu dile getiren Yücesoy,"Dükkanı açtıktan sonra onarımlarını yapmaya başladım ancak zamanla daktilolar benim için bir sevdaya dönüştü. Koleksiyonunu yapmaya karar verdim. Koleksiyonumda genelde 40-50 yıllık daktilolar var. 125 yıllık antika daktiloya da sahibim. Daktiloların klavyeleri kullanım yerine göre çeşitlilik gösterir. Elimde F, Q ve Arapça alfabeli daktilolar bulunuyor. Bankada çalıştığım dönemde ülkemizde genelde F klavyeli daktilolar kullanılırdı. Bilgisayarlarda Q klavyenin kullanılmasıyla, daktilolarda da bu klavyeye geçildi. Ayrıca Q klavye daktilolar çok nadir bulunur. El yazması daktilolar da vardır. Bunları doktorlar eskiden reçete yazmak için kullanırdı. El yazması daktiloları bir de yazarlar kullanıyordu."ifadelerini kullandı.

"İlk halini görenler 'uğraşmayın, pert bunlar' diyordu"

Yücesoy, koleksiyonunda bulunan daktilolarının bazılarını ücretsiz, bazılarını da belirli ücret karşılığında aldığını söyledi.

Satın aldığı daktiloların çoğunun paslanmış halde olduğunu anlatan Yücesoy, "Daktiloların ilk halini görenler 'Uğraşmayın, pert bunlar' diyordu. Çalışıp gerekli tamirleri yaparak daktiloları ilk günkü haline dönüştürdük. Şimdiki halini gördüklerinde hayretler içinde bakıyorlar. İş yerimizi genellikle üniversite öğrencileri ziyaret ediyor. Genç neslin daktilolarla ilgilenmesi bizi ayrıca mutlu ediyor." diye konuştu.

Yücesoy, daktiloların geçmişte insan hayatında önemli bir yeri olduğuna işaret ederek insanlığa hizmet etmiş çoğu şeyin unutulduğunu aktardı. Daktiloların da tarihe karışmaması için elinden gelen gayreti göstereceğine dikkati çeken Yücesoy, daktilo sayısının 50'ye ulaşması durumunda çeşitli alanlarda kullanılan daktilolarla bir sergi açmayı planladığını kaydetti.