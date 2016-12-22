Özel Kuvvetler

'in katıldığı sınır ötesi bir operasyonu anlatan

"Dağ 2

" isimli

film

,

2 milyondan fazla kişi

tarafından seyredildi.

Alper Çağlar'ın senaryosunu yazıp yönettiği film, vizyona girdiği 4 Kasım'dan itibaren sinemaseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Başrollerini Çağlar Ertuğrul, Ufuk Bayraktar, Ahu Türkpençe, Murat Serezli, Atılgan Gümüş, Murat Arkın, Ahmet Pınar, Armağan Oğuz, Emir Benderlioğlu, Açelya Özcan ve Bedii Akın'ın paylaştığı film, Box Office Türkiye'den alınan verilere göre, 2 milyon 60 bin 196 kişiye ulaşarak, yılın en çok seyredilen ikinci filmi oldu.

Görüntü yönetmenliğini Mehmet Başbaran'ın üstlendiği filmin konusu özetle şöyle:

"Oğuz ve Bekir'in askerde yaşadıklarının üzerinden 6 sene geçmiştir. İlk filmde teröristlerin elinden kurtulmayı başaran iki arkadaş, yıllar sonra özel bir görev için Özel Kuvvetler 8. Muharebe Arama Kurtarma Timi'ne (MAK) katılır. Timin özel görevi ise Kuzey Irak'ta bir terör örgütü tarafından kaçırılan gazeteci Ceyda Balaban'ı kurtarmaktır ama bu sefer düşman geçmişteki gibi bir tane değildir. MAK'ın karşısında bu acımasız coğrafyada birbiriyle çatışan birden fazla kuvvet vardır ve işler bu sefer hiç olmadığı kadar zordur."

Yılın en çok izlenen filmi ise 15 Ocak'ta vizyona giren ve başrollerinde Burak Özçivit, Murat Boz ve Aslı Enver'in yer aldığı "Kardeşim Benim" oldu. Film, 2 milyon 70 bin kişi tarafından seyredildi.

AA