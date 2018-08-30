Cüneyt Arkın'dan hayranlarına mesaj

İSTANBUL

Sinema sanatçısı Cüneyt Arkın, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96. yıl dönümünü videolu mesajla kutladı.

Sanatçının oğlu Murat Arkın, Instagram hesabından, babasının mesajını video şeklinde yayımladı.

Akciğer ödemine bağlı solunum güçlüğü nedeniyle kısa bir süre önce tedavi gören usta oyuncu, mesajında iyi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Biraz kendime gelip sokağa çıktığımda, ya Rabbi ne güzel şey, insanlar geldiler, yüzlerinde üzüntü ve biraz beni görmelerinden dolayı sevinç, 'Geçmiş olsun' dediler. 'Dualarımız seninle ve hep seninle de olacak' dediler. Sağ olun. Ben de sizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nızı kutluyorum."