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Cumhuriyet gazetesi yöneticileri ve yazarları hakkındaki dava sürüyor

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında "PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DHKP/C'ye müzahir oldukları" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada 12'si tutuklu 19 sanık hakkında açılan davanın ikinci duruşması başladı.

Cumhuriyet gazetesi yöneticileri ve yazarları hakkındaki dava sürüyor

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında "PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DHKP/C'ye müzahir oldukları" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada 12'si tutuklu 19 sanık hakkında açılan davanın ikinci duruşması başladı.

25 Temmuz 2017 Salı 12:18
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Cumhuriyet gazetesi yöneticileri ve yazarları hakkındaki dava sürüyor

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında "PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DHKP/C'ye müzahir oldukları" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda firari sanıklar gazetenin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar ve İlhan Tanır ile aralarında Akın Atalay, Kadri Gürsel, Ahmet Şık'ın da bulunduğu 12'si tutuklu 19 sanık hakkında açılan davanın ikinci duruşması başladı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince büyük salonda yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar Akın Atalay, Ahmet Şık, Bülent Utku, Kadri Gürsel, Mehmet Murat Sabuncu, Önder Çelik, Hacı Musa Kart, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör, Güray Tekin Öz, Turhan Günay ve "jeansbiri'' hesabının sahibi Ahmet Kemal Aydoğdu ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı.

Sanık avukatları, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ile bazı yabancı heyetlerin de izlediği duruşmaya, firari sanıklar Can Dündar ve İlhan Tanır gelmedi.

İzleyici sayısının çokluğu nedeniyle duruşma salonuna gelen bazı kişiler salon dışında kaldı.

Duruşma, tutuklu sanıklardan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu'nun savunmasıyla sürüyor.

Bu arada, Sabuncu'nun savunması sırasında yanında jandarma görevlilerinin bulunmasına avukatlar itiraz etti. Bunun üzerine Murat Sabuncu, yanında jandarma olmadan savunmasına başladı.

AA

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