Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 29°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
97148
ALTIN
189.922
DOLAR
4.7242
STERLİN
6.2354
EURO
5.5265
İstanbul'da konser verecek
İstanbul'da konser verecek
Wilbekin Maccabi FOX'ta
Wilbekin Maccabi FOX'ta
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
2018-2019 sezonu fikstür çekimi yapıldı
2018-2019 sezonu fikstür çekimi yapıldı
Soluduğumuz havanın kalitesi artık cepte
Soluduğumuz havanın kalitesi artık cepte

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesine katılacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11-12 Temmuz'da Brüksel'de düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesine katılacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11-12 Temmuz'da Brüksel'de düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak.

10 Temmuz 2018 Salı 14:30
0 Okunma
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesine katılacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11-12 Temmuz'da Brüksel'de düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre zirvede, NATO İttifakı'nın mevcut güvenlik sınamalarına karşı uyarlanması amacıyla atılmakta olan adımların gözden geçirilmesi, Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik sınamalar hakkında stratejik nitelikli görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.

Gürcistan ve Ukrayna Devlet Başkanlarının katılımıyla tertiplenecek oturumda, bu ülkelerin NATO ile iş birliğinin güçlendirilmesi üzerinde durulması hedefleniyor.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve İcra Heyeti Başkanı Abdullah Abdullah'ın da iştirak edeceği oturumda, ittifakın Afganistan'a desteğinin teyit edilmesi ve müttefiklerin Afganistan'a ilave katkılarını açıklamaları bekleniyor.

NATO'nun Avrupa-Atlantik bölgesinde barış ve istikrarın yayılmasına matuf "Açık Kapı Politikası"nın taahhüdünün teyit edilerek Makedonya'ya katılım müzakereleri için davette bulunulmasının öngörüldüğü zirvede, Irak'ın terör tehdidi dahil, güvenlik sınamalarıyla mücadele yeteneğinin geliştirilmesine ve kapasitesinin artırılmasına yönelik bir NATO Eğitim Misyonu başlatılması hususunda karar alınması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve vesilesiyle mevkidaşlarıyla çeşitli ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanNATONato ZirvesiNATO Devlet Ve Hükümet Başkanları Zirvesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da konser verecek
İstanbul'da konser verecek
Kemal Başar'ın şarkıları dijital platformlarda
Kemal Başar'ın şarkıları dijital platformlarda
Tarihi şehir Mardin yapımcıların gözdesi oldu
Tarihi şehir Mardin yapımcıların gözdesi oldu
'Millet Kıraathaneleri bulunduğu yerin 'neşe' alanı olacak'
'Millet Kıraathaneleri bulunduğu yerin 'neşe' alanı olacak'
30 yıldır süren kazılar Urartu tarihine ışık tutuyor
30 yıldır süren kazılar Urartu tarihine ışık tutuyor
Tarihi Demirciler Konağı yeniden kente kazandırılıyor
Tarihi Demirciler Konağı yeniden kente kazandırılıyor
Medeniyetler diyarı Karadağ ziyaretçilerini bekliyor
Medeniyetler diyarı Karadağ ziyaretçilerini bekliyor
Selçuklu Meydan Mezarlığı arşivlendi
Selçuklu Meydan Mezarlığı arşivlendi
Dünyanın Merkezi’nde Büyük Festival
Dünyanın Merkezi’nde Büyük Festival

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ