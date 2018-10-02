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CSO konser sezonunu dünya prömiyeriyle açacak

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 4-5 Ekim'de "Troya’dan Çanakkale'ye" isimli dünya prömiyeri yapılacak eserle 2018-2019 konser sezonunu açacak.

CSO konser sezonunu dünya prömiyeriyle açacak

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 4-5 Ekim'de "Troya’dan Çanakkale'ye" isimli dünya prömiyeri yapılacak eserle 2018-2019 konser sezonunu açacak.

02 Ekim 2018 Salı 16:43
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CSO konser sezonunu dünya prömiyeriyle açacak

ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasından (CSO) yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyada ilk kez 4-5 Ekim'de seslendirilecek Hasan Uçarsu'nun "Troya’dan Çanakkale'ye" eseri, 2018-2019 konser sezonunda CSO Konser Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.

Troya'nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girişinin 20'nci yılında, 2018 yılının Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Troya Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla eser, CSO'nun isteği üzerine bestelendi.

Sanatçının "Soprano, bariton solo, koro, bağlama ve orkestra için üç bölümlü oratoryo" olarak tanımladığı eserin metni, Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" manzumesi esas alınarak oluşturuldu.

Şef Rengim Gökmen yönetecek

CSO Müzik Direktörü Şef Rengim Gökmen'in yöneteceği konserde, Ankara Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı soprano Görkem Ezgi Yıldırım, Antalya Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı bariton Melih Tepretmez ve İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Çalgı Bölümü Öğretim Görevlisi bağlama sanatçısı Erdem Şimşek, solist olarak görev alacak.

Eserin korolu bölümleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu'nca seslendirilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
CSO Konser SezonuDünya Prömiyeri
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