Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
97766
ALTIN
234.229
DOLAR
6.0573
STERLİN
7.8573
EURO
6.9892
Borsa güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı
Kışın vazgeçilmezi kestane pazara indi
Kışın vazgeçilmezi kestane pazara indi
İrem Kalelioğlu ''AYIP'' diye seslendi
İrem Kalelioğlu ''AYIP'' diye seslendi
HİS'ten 'En az 8000 Adım' atağı
HİS'ten 'En az 8000 Adım'...
Geleneksel spor dallarına büyük ilgi
Geleneksel spor dallarına büyük ilgi

CSO konser sezonunu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açacak

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 2018-2019 konser sezonu açılışı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde 10 Ekim'de düzenlenecek renkli bir programla yapılacak.

CSO konser sezonunu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açacak

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 2018-2019 konser sezonu açılışı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde 10 Ekim'de düzenlenecek renkli bir programla yapılacak.

03 Ekim 2018 Çarşamba 16:13
0 Okunma
CSO konser sezonunu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açacak

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan (CSO) yapılan yazılı açıklamaya göre, CSO bu yılki konser sezonunun açılışıCumhurbaşkanlığı Külliyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde Türk ve yabancı eserlerin yer alacağı program ile yapacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2018 yılının "Troya Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla 4-5 Ekim'de ise dünyada ilk kez seslendirilecek Hasan Uçarsu'nun "Troya'dan Çanakkale'ye" eseri, "Troya Yılı Özel Konseri" olarak CSO Konser Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Senfoni OrkestrasıCSOCumhurbaşkanlığı Külliyesi Kültür Ve Kongre Merkezi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Komplike Dergi PDF olarak yayında!
Komplike Dergi PDF olarak yayında!
Gazze sınırında Filistin ve Necef Bedevi Kabileleri Festivali
Gazze sınırında Filistin ve Necef Bedevi Kabileleri Festivali
CSO konser sezonunu dünya prömiyeriyle açacak
CSO konser sezonunu dünya prömiyeriyle açacak
Laodikya'yı Anadolu insanı kurmuş
Laodikya'yı Anadolu insanı kurmuş
Oscarlı aktörden iki ülkeye 'birleşin' çağrısı
Oscarlı aktörden iki ülkeye 'birleşin' çağrısı
'Dumlupınar Çini ve El Sanatları Festivali' başladı
'Dumlupınar Çini ve El Sanatları Festivali' başladı
Şarkıcı Aznavour hayatını kaybetti
Şarkıcı Aznavour hayatını kaybetti
'Anons filminde farklı türler denedim'
'Anons filminde farklı türler denedim'
Yolcu uçağının tekerleği çamura saplandı
Yolcu uçağının tekerleği çamura saplandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ