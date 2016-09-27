CRR Konser Salonu sezonu 4 Ekim'de açacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda, bu yılki ilk konseri, 4 Ekim'de dünyada "Opera Twins" adıyla tanınan ikiz kardeşler Didem ve Sinem Balık verecek.

"Aşk ve Nostalji" adlı konserde, "Giorni/Ya Sonra", "Sans Toi Je Suis Seul/Sessiz Gemi", "Historia D'un Amor/Benim Bütün Rüyalarım Seninle" ve "Un Calle nos Separa/Anlamazdın" gibi eserler seslendirilecek.

Konserde sanatçılara şef Özhan Unakıtan'ın yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası eşlik edecek. Konsere, sanatçı Cenk Eren de konuk olarak katılacak.

CRR'de ilk hafta

Yeni sezonda da devam edecek "Müziğin Ustaları" programında, 5 Ekim'de Türk müziğinin unutulmaz seslerinden Hamiyet Yüceses anılacak. Yüceses'in vefatının 20. yıl dönümünde düzenlenecek konserde, Ayşe Taş, Nurdan Torun, Dilek Türkan ve Yonca Lodi, sanatçının şarkılarını seslendirecek.

Geçen yıl başlayan ve gündüz konser geleneğini tekrar yaşatmayı amaçlayan "İstanbul'da Pazar Konserleri" de bu yıl devam edecek. Konser dizisinin ilkinde, Türk halk müziği sanatçısı Aysun Gültekin, 9 Ekim saat 14.00'te müzikseverlerle buluşacak.