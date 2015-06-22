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Çöpten topladığı malzemelerle resim yapıyor

Mardin'de resim öğretmenliği yapan Ozan Polat, sebze ve meyve başta olmak üzere çöpten topladığı malzemelerden renk elde ederek kentin tarihi mekanlarını yansıtıyor

Çöpten topladığı malzemelerle resim yapıyor

Mardin'de resim öğretmenliği yapan Ozan Polat, sebze ve meyve başta olmak üzere çöpten topladığı malzemelerden renk elde ederek kentin tarihi mekanlarını yansıtıyor

22 Haziran 2015 Pazartesi 13:05
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Çöpten topladığı malzemelerle resim yapıyor

MARDİN - Mardin'de resim öğretmeni Ozan Polat'ın çöpten topladığı malzemelerle yaptığı resimler ilgi görüyor.

Polat, AA muhabirine, 13 yıl önce Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde eğitim gördüğü dönemde ailesinin gönderdiği paranın yağlı boya almasına yetmemesi üzerine farklı arayışlara yöneldiğini söyledi.

O dönem ambalaj ve çimento kağıtları üzerinde çöpten topladığı  meyve ve sebzelerden resim yapamaya başladığını ifade eden Polat, "Bez üzerine köpük sıkarak, tuvale dönüştürdüm. Ardından çöpten topladığım meyve ve sebzelerden de renkler kullanarak resim yaptım" dedi.

Yaptığı resimlerin hocaları tarafından takdir edildiğini dile getiren Polat, şöyle konuştu:

"O yıllarda babam haftalık 20 lira harçlık gönderdiği için tuval bile alamıyordum. Ambalajdan çimento kağıdına kadar çok sayıda eşya kullandım. Hocalarımın da hoşuna gitti. Bu yöntemle resim yapmaya devam ediyorum ve halen tuval kullanmıyorum. Bir bezin üzerine köpük sıkıp bir gün bekliyorum. Köpük, bezi sertleştiriyor ve tuval gibi oluyor."

"Hem ucuz hem organik"

Türkiye'de kendisinden başka kimsenin bu yöntemi kullanmadığını ifade eden Polat, bu yöntemle herkesin resim yapabileceğine vurgu yaptı.

Polat, "Pazardan ve çöpten atılan malzemeleri topluyorum. Domates, çilek, portakal, yumurta, maydanoz ve diş macunu gibi ürünleri kullanıyorum. Yağlı boya bir resim en az 70 liraya, yaptığım yöntemle ise 2-3 liraya mal oluyor. Resim yapanlara bu yöntemi denemelerini tavsiye ediyorum. Çünkü hem ucuz hem de organik resim yapmış oluyoruz" dedi.

AA

Son Güncelleme: 22.06.2015 11:23
Anahtar Kelimeler:
önce VatanResim
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