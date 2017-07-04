Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 21°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
101208
ALTIN
140.058
DOLAR
3.5588
STERLIN
4.5985
EURO
4.0383
'Mobil havuz'
'Mobil havuz'
Fransa ve Balkanlara göz dikti
Fransa ve Balkanlara göz dikti
Bu da benim hikâyem
Bu da benim hikâyem
Günümüzde engelli hakları
Günümüzde engelli hakları
Taksim'de otelde bildiri makinesi!
Taksim'de otelde bildiri makinesi!

Çocukları Kur'an öğrenmeye özendiriyorlar

Kütahya’da bir caminin görevlileri, yaz Kur’an kursuna özendirmek ve cami sevgisi kazandırmak amacıyla çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıyor.

Çocukları Kur'an öğrenmeye özendiriyorlar

Kütahya’da bir caminin görevlileri, yaz Kur’an kursuna özendirmek ve cami sevgisi kazandırmak amacıyla çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıyor.

04 Temmuz 2017 Salı 16:11
89 Okunma
Çocukları Kur'an öğrenmeye özendiriyorlar

Kütahya’da bir caminin görevlileriyaz Kur’an kursuna özendirmek ve cami sevgisi kazandırmak amacıyla çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıyor.

Yenidoğan Mahallesi'ndeki Şelale Camisi imam hatibi Burhan Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığının çalışması kapsamında camide Kur’an ve temel bilgiler kursunu başlattıklarını söyledi. Kursa katılımı artırmak ve çocukları bu yönde özendirmek adına bu yıl farklı bir uygulama yaptıklarını dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"Yaz kurslarını her yıl yaz aylarında Diyanet İşleri Başkanlığımızın talimatlarıyla düzenliyoruz. Okullarda verilen temel dini bilgilerin yanı sıra bizler de yaz kurslarında çocuklarımıza Kur’an öğrenmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Bu yıl da bu kapsamdaki kursumuzu bir süre önce açtık. Ancak bu yıl farklı bir uygulamayı hayata geçirelim istedik. Kursumuza katılan öğrenci sayısını artırmak ve çocuklarımıza cami sevgisini kazandırmak adına hayırseverlerin desteği ile çeşitli hediyeler temin ettik ve aldığımız tişört ve namaz takkelerini öğrencilerimize dağıttık. Bu uygulamamız kursumuzu daha da cazip hale getirdi. Bu sayede, geçtiğimiz yıllarda 30-35 civarında olan öğrenci sayımız bu yıl yaklaşık 60’a çıktı. Bu sayının daha da artmasını bekliyoruz."

Hayırseverlere teşekkür eden cami görevlilerinden Yüksel Dinçer de "Kursta Kur’an ve dini bilgilerinin öğretiminin yanı sıra çocuklarla çeşitli oyunlar oynatılarak hoşça vakit geçirmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Amacımız vatanına, milletine, bayrağına sahip çıkan bir neslin yetişmesine katkı sağlamak. Bu konuda bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Kursa katılan öğrenciler de aldıkları hediyelerden dolayı duydukları memnuniyeti ifade etti.

12 Haziran'da başlayan kurs, 18 Ağustos’ta sona erecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kuran öğrenmeye özendiriyorlarKuran öğrenmeKütahyaCaminin GörevlileriYaz Kur’an Kursu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karadenizlinin yaşamından kesitler sunan müze ilgi görüyor
Karadenizlinin yaşamından kesitler sunan müze ilgi görüyor
Yerlide komedi, yabancıda aksiyon izlendi
Yerlide komedi, yabancıda aksiyon izlendi
Milli Kütüphaneden kütüphanelere kitap desteği
Milli Kütüphaneden kütüphanelere kitap desteği
Doru’nun gala gösterimi yapıldı
Doru’nun gala gösterimi yapıldı
Elazığ'da 223 yıllık cami restore edilecek
Elazığ'da 223 yıllık cami restore edilecek
'Nasreddin Hoca fıkralarındaki özlü ve öğretici düşünceler geçerliliğini koruyor'
'Nasreddin Hoca fıkralarındaki özlü ve öğretici düşünceler geçerliliğini koruyor'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ