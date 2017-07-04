Çocukları Kur'an öğrenmeye özendiriyorlar

Kütahya’da bir caminin görevlileri, yaz Kur’an kursuna özendirmek ve cami sevgisi kazandırmak amacıyla çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıyor.

Yenidoğan Mahallesi'ndeki Şelale Camisi imam hatibi Burhan Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığının çalışması kapsamında camide Kur’an ve temel bilgiler kursunu başlattıklarını söyledi. Kursa katılımı artırmak ve çocukları bu yönde özendirmek adına bu yıl farklı bir uygulama yaptıklarını dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"Yaz kurslarını her yıl yaz aylarında Diyanet İşleri Başkanlığımızın talimatlarıyla düzenliyoruz. Okullarda verilen temel dini bilgilerin yanı sıra bizler de yaz kurslarında çocuklarımıza Kur’an öğrenmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Bu yıl da bu kapsamdaki kursumuzu bir süre önce açtık. Ancak bu yıl farklı bir uygulamayı hayata geçirelim istedik. Kursumuza katılan öğrenci sayısını artırmak ve çocuklarımıza cami sevgisini kazandırmak adına hayırseverlerin desteği ile çeşitli hediyeler temin ettik ve aldığımız tişört ve namaz takkelerini öğrencilerimize dağıttık. Bu uygulamamız kursumuzu daha da cazip hale getirdi. Bu sayede, geçtiğimiz yıllarda 30-35 civarında olan öğrenci sayımız bu yıl yaklaşık 60’a çıktı. Bu sayının daha da artmasını bekliyoruz."

Hayırseverlere teşekkür eden cami görevlilerinden Yüksel Dinçer de "Kursta Kur’an ve dini bilgilerinin öğretiminin yanı sıra çocuklarla çeşitli oyunlar oynatılarak hoşça vakit geçirmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Amacımız vatanına, milletine, bayrağına sahip çıkan bir neslin yetişmesine katkı sağlamak. Bu konuda bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Kursa katılan öğrenciler de aldıkları hediyelerden dolayı duydukları memnuniyeti ifade etti.

12 Haziran'da başlayan kurs, 18 Ağustos’ta sona erecek.