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Çocuk kitaplarının usta yazarı İzgü hayatını kaybetti

Çocuk kitaplarının usta yazarı Muzaffer İzgü, 84 yaşında kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

Çocuk kitaplarının usta yazarı İzgü hayatını kaybetti

Çocuk kitaplarının usta yazarı Muzaffer İzgü, 84 yaşında kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

27 Ağustos 2017 Pazar 12:05
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Çocuk kitaplarının usta yazarı İzgü hayatını kaybetti

İZMİR

İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine Ağustos ayının ilk haftasında kaldırılan Muzaffer İzgü, kanser olduğunu öğrendikten sonra evine dönmek istemiş ve tedaviyi kabul etmemişti. 

Muzaffer İzgü'nün cenaze törenine ilişkin bilginin ailesi tarafından daha sonra verileceği belirtildi.

Türk edebiyatının ünlü ismi 98'i çocuk kitabı olmak üzere yayımlanmış 154 kitabı bulunan İzgü, sağlık durumu dolayısıyla yazmaya ara vermişti.

Adana doğumlu yazar, 3 çocuk babasıydı.

Muhabir: Efsun Yılmaz

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