Çirkin Kral filmleriyle Washington'da

WASHINGTON - Yıllardır Amerika'da film programları düzenleyen Ercüment Ackman ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Washington Müşavirliği ve Güney Film'in işbirliğiyle, Güney'in unutulmaz filmlerinden ''Yol'', ''Umut'', ''Ağıt'', ''Sürü'', ''Seyit Han'', ''Aç Kurtlar'', ''Arkadaş'' ve ''Zavallılar'', 9 ay boyunca ABD ve Kanada'yı dolaştı. Turun son ayakları kapsamında önce New York'taki Lincoln Center'de gösterimi büyük ilgi gören filmler, ABD turunu başkent Washington'da tamamlıyor.



Başkentte Goethe Enstitüsü ve Freer&Sackler Gallery'in ev sahipliği yaptığı gösterimlere ''Sürü'' filmiyle başlandı. Goethe Enstitüsündeki gösterim Amerikalılardan ilgi gördü.

Film gösteriminin ardından seyirciler de filme hayran kaldıklarını belirttiler.

Yeni proje: ''10 yönetmen 10 film'' olacak

Kuratör Ercüment Ackman da New York'ta Lincoln Center'da yapılan 29 filmlik Türk film panoramasının yeterli ilgiyi gördüğünü belirterek, ''Lincoln Center'ın müdürünün de söylediği gibi 25 senedir yapmak istediği bir programdı. Belki de bunun 10 sene önce değil, bugün yapılmış olmasının bize çok büyük faydaları var. Çünkü Türkiye'de sinemanın çeşitlendiği ve kültürel değerleri insanların özgürce filmlerinde seslendirebildikleri bir ortamda yapıldı. Eminim ki bu daha yeni filmlerle de devam edecek bir program'' diye konuştu.

Washington'da ABD ve Kanada'yı dolaşan 8 Yılmaz Güney filmi serisinin son ayağının düzenlendiğini ve Goethe Enstitüsü'nde ilk gösterime ilginin iyi bir düzeyde olduğunu ifade eden Ackman, Goethe Enstitüsü'nün Güney'in ''Sürü'', ''Umut' ve ''Yol'' adlı filmlerini, Freer&Sackler Gallery'nin de ''Zavallılar'', ''Arkadaş'' ve ''Ağıt'' filmlerinin aralarında olduğu 5 filmi göstereceğini anlattı.