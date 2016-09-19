'Çırak' filmine 'En İyi Film' ödülü

Genç yönetmen Emre Konuk’un ilk uzun metraj filmi "Çırak", 23. Uluslararası Oldenburg Film Festivali'nde "En İyi Film Ödülü" aldı.

Yönetmenliğini Emre Konuk'un üstlendiği "Çırak" filmi, Almanya'da düzenlenen 23.Uluslararası Oldenburg Film Festivali'nde, "En İyi Film/Best Film" ödülüne layık görüldü. Ödül haberini, filmin yönetmeni Konuk, sosyal medya hesabından duyurdu.

Daha önce "İz (Reç)" ve "Halam Geldi" filmlerinin görüntü yönetmenliğini üstlenen Konuk’un yönetmen koltuğuna oturduğu ilk uzun metraf filmi Çırak’ın oyuncu kadrosunda Hakan Atalay, Çiğdem Selışık Onat, Tuğrul Çetiner, Levent Öktem, Sencar Sağdıç, Beran Soysal ve Nilüfer Açıkalın gibi isimler yer alıyor.

Film, 2015'te Uluslararası Antalya Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ve "En İyi İlk Film", bu sene ise 35. İstanbul Film Festivali’nde "En İyi İlk Film" ve 9. Sydney Film Festivali’nde "En İyi Film" ödüllerini almıştı.

Filmin konusu

"Orta yaştaki Alim, Yakub ustanın yanında on beş yıldır çıraklık yapmaktadır. Günlerini rutin bir şekilde geçiren Alim, artık rutin hayatından sıkılmıştır. Alim’in hayatı, takıntıları yüzünden değişecektir. LPG’li araçların güvenliği olmadığına dair izlediği bir haberden sonra evini, dükkanının yakınına taşımaya karar vermesi, Alim için dönüm noktası olur."