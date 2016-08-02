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Çin'in Toprak Askerleri ABD'de

UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Çin’in meşhur Toprak Askerleri'ne (Terrakotta Ordusu) ait 170 parça ABD’nin Chicago kentindeki The Field Müzesi’nde sergileniyor.

Çin'in Toprak Askerleri ABD'de

UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Çin’in meşhur Toprak Askerleri'ne (Terrakotta Ordusu) ait 170 parça ABD’nin Chicago kentindeki The Field Müzesi’nde sergileniyor.

02 Ağustos 2016 Salı 12:05
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Çin'in Toprak Askerleri ABD'de

 Geçen yüzyılın en büyük arkeolojik keşiflerinden kabul edilen Terrakotta Ordusu’nun yaklaşık 195 santimetrelik boyu ile en uzun askeri olan “General” heykelinin de aralarında bulunduğu sergi, “Çin'in İlk İmparatoru ve Onun Terrakotta Savaşçıları” adı ile Amerikalılarla buluşuyor. Sergide öne çıkan figürler arasında; savaş arabasını çeken at, zırhlı asker, savaş arabası kullanıcısı ve okçu heykelleri yer alıyor. Sergide ziyaretçilere; ilk Çin İmparatoru Çin Şi Huang’ı koruması için yapıldığına inanılan Terrakotta Ordusu'nun yapım süreci detaylarıyla anlatılıyor.

Çin'in Xi’an kentine yaklaşık 11 bin 400 kilometre mesafedeki Chicago’ya özel yöntemlerle nakledilen tarihi eserlerin transferini ise ünlü bir kargo şirketi gerçekleştiriyor.

“Pokemon Go”dan esinlenerek Terrakotta askerlerinin replikalarının kullanıldığı oyunlar düzenleniyor

Yılda yaklaşık 1 milyon kişinin gezdiği The Field Müzesi ayrıca, dünyayı saran sanal gerçeklik oyunu “Pokemon Go”dan esinlenerek Terrakotta askerlerinin replikalarının kullanıldığı “Savaşçı Avı” adıyla bir de interaktif oyun düzenliyor. Savaşçı replikalarını belirli aralıklarla kentin farklı noktasına yerleştiren Müze, sosyal medya hesabından savaşçıların yeri hakkında ipuçları yayınlayarak meraklılardan savaşçıları bulmalarını istiyor.

Çin’in Shaanxi eyaletine bağlı Xi’an kentinde, ilk imparator Huang’ın mezarına yakın bir yerde 1974 yılında bir çiftçi tarafından bulunan Terrakotta Ordusu’nun yapımına MÖ 246 yılında başlandığı, 30 yılı aşan yapım sürecinde 700 bin kişinin çalıştırıldığı tahmin ediliyor. Kazı çalışmaları devam eden ve UNESCO tarafından 1987 yılında Dünya Kültür Mirasları Listesi’ne alınan Terrakotta Ordusu’nda yaklaşık 8 bin asker, 520 atıyla birlikte 130 savaş arabası ve 150 süvari atının bulunduğu sanılıyor. Boyları 183-195 santimetre arasında değişen askerler farklı yüz ifadeleri ve duruşlarıyla dikkati çekiyor.

Sergi 8 Ocak 2017'ye kadar açık kalacak.

AA

Son Güncelleme: 02.08.2016 12:06
Anahtar Kelimeler:
Terrakotta OrdusuAmerikaÇin
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