Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 20°
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
91903
ALTIN
149.598
DOLAR
3.6344
STERLIN
4.6575
EURO
3.9048
GS-FB derbisinin hakemi belli oldu
GS-FB derbisinin hakemi belli oldu
Uydu vericisi takılan kızılgeyikler doğaya salındı
Uydu vericisi takılan kızılgeyikler doğaya...
Trabzonspor deplasman serisini sürdürmek istiyor
Trabzonspor deplasman serisini sürdürmek istiyor
'Çingene Kızı'nın kayıp parçaları için girişim
'Çingene Kızı'nın kayıp parçaları için...
Talipoğlu'nun kalp krizinden yaşamını yitirdiği kesinleşti
Talipoğlu'nun kalp krizinden yaşamını yitirdiği...

'Çingene Kızı'nın kayıp parçaları için girişim

Zeugma Antik Kenti'nde bulunduğu günden itibaren Gaziantep'in simgesi haline gelen "Çingene Kızı" mozaiğinin ABD'ye kaçırılan parçalarının Türkiye'ye getirilmesi için çalışma başlatıldı.

'Çingene Kızı'nın kayıp parçaları için girişim

Zeugma Antik Kenti'nde bulunduğu günden itibaren Gaziantep'in simgesi haline gelen "Çingene Kızı" mozaiğinin ABD'ye kaçırılan parçalarının Türkiye'ye getirilmesi için çalışma başlatıldı.

20 Nisan 2017 Perşembe 14:03
16 Okunma
'Çingene Kızı'nın kayıp parçaları için girişim

GAZİANTEP - Zeugma Antik Kenti'nde bulunduğu günden itibaren Gaziantep'in simgesi haline gelen "Çingene Kızı" mozaiğinin ABD'ye kaçırılan parçalarının Türkiye'ye getirilmesi için girişimlerde bulunuldu.

Dağınık saçları, çıkık elmacık kemiği ve dolgun yüzüyle dikkati çeken "Çingene Kızı" mozaiği, 30 bin metrekarelik Zeugma Mozaik Müzesi'nin en önemli sanat eserleri arasında yer alıyor.

"Çingene Kızı" eseri, Zeugma Antik Kenti'nde ortaya çıkarıldığı günden bugüne adeta Gaziantep'in tanıtım yüzü oldu.

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin bu önemli değerinin, kaçakçılar tarafından çalınarak satılan ve şu anda ABD'nin Ohio Eyaleti'ndeki Bowling Green Devlet Üniversitesinin Wolfe Sanat Merkezi'nde sergilenen eksik parçalarının ait olduğu yere getirilmesi için girişimlerde bulundu.

Çalışmayla, "Çingene Kızı" mozaiğinin eksik parçalarına kavuşması ve böylece kentin turizmine katkı sağlanması hedefleniyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zeugma Mozaik Müzesi'nin, alanında dünyanın en güçlü müzesi olduğunu belirtti.

Şahin, Fırat Nehri kıyısında kurulan Zeugma Antik Kenti'nin, dolayısıyla Gaziantep'in simgesi haline gelen "Çingene Kızı" mozaiğinin, tarihi yerleşim birimindeki bir villanın yemek odasının tabanındaki birçok bölümü tahrip edilmiş mozaiğin parçası olduğunu anımsattı. 

"Lobi çalışması da başlatıldı"

Bunu öğrendikten sonra Dışişleri ile Kültür ve Turizm bakanlıkları nezdinde mozaikle ilgili girişimlerde bulunduklarını dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Üniversiteden, bunun hızlı bir şekilde gerçekleşmesi için yardımcı olabileceklerini söylediler. Müze olmayınca biraz daha işimiz kolay oluyor. Bir de uluslararası hukuka göre zaten bunu bize göndermek zorundalar. Bir taraftan hukuki boyutu bir taraftan da işin karşılıklı diyalog boyutunu götürüyoruz. ONE Derneği çatısı altında Demet Sabancı ve ekibi, sivilden üniversiteyle iletişime geçiyor. Buraya getirilmesiyle ilgili lobi çalışmasını başlattılar. Bizler de bakanlıktan bakanlığa, yerelden yerele uluslararası hukuka uygun bir şekilde çalışmayı başlattık."

AA

Anahtar Kelimeler:
Zeugma Antik KentiGaziantepÇingene KızıABD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sahipsiz mezar taşlarımız
Sahipsiz mezar taşlarımız
'Yüzen oteller' Muğla'ya 120 bin yolcu getirdi
'Yüzen oteller' Muğla'ya 120 bin yolcu getirdi
Herkes İçin Masallar Festivali yarın başlıyor
Herkes İçin Masallar Festivali yarın başlıyor
2017 Holifest'e hazır mısınız?
2017 Holifest'e hazır mısınız?
Taksim'de lale zamanı
Taksim'de lale zamanı
Nazarbayev ve Latin Alfabesi - EXPO2017
Nazarbayev ve Latin Alfabesi - EXPO2017

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ