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'Çingene Kızı'nın kayıp parçaları Gaziantep'te

ABD'den dün Türkiye'ye getirilen "Çingene Kızı" mozaiğinin 1960'lı yıllarda yurt dışına kaçırılan parçaları, THY'ye ait tarifeli uçakla Gaziantep'te ulaştı.

'Çingene Kızı'nın kayıp parçaları Gaziantep'te

ABD'den dün Türkiye'ye getirilen "Çingene Kızı" mozaiğinin 1960'lı yıllarda yurt dışına kaçırılan parçaları, THY'ye ait tarifeli uçakla Gaziantep'te ulaştı.

28 Kasım 2018 Çarşamba 15:36
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'Çingene Kızı'nın kayıp parçaları Gaziantep'te

GAZİANTEP

ABD'den dün Türkiye'ye getirilen "Çingene Kızı" mozaiğinin 1960'lı yıllarda yurt dışına kaçırılan parçaları, THY'ye ait tarifeli uçakla Gaziantep'te ulaştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Çingene KızıGaziantepKayıp Parça
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