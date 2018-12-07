Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93399
ALTIN
213.085
DOLAR
5.3343
STERLİN
6.8194
EURO
6.0632
'Çingene Kızı' mozaiğinin parçaları sergiye hazırlanıyor
'Çingene Kızı' mozaiğinin parçaları sergiye...
Parası olmayana ücretsiz simit
Parası olmayana ücretsiz simit
'e-Nabız' kullanıcısı 9 milyona ulaştı
'e-Nabız' kullanıcısı 9 milyona ulaştı
Bakan Varank 'sessiz otobüs'ün direksiyonuna geçti
Bakan Varank 'sessiz otobüs'ün direksiyonuna...
Kulüpler Birliği Vakfı yayımladıkları bildirinin arkasında
Kulüpler Birliği Vakfı yayımladıkları bildirinin...
Flaş Haber
KKTC'de sel 3 can aldı
Kapat

'Çingene Kızı' mozaiğinin parçaları sergiye hazırlanıyor

ABD'den Türkiye'ye iadesi sağlanan Zeugma Çingene Kızı mozaiğinin kayıp parçaları, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılacağı lansman sonrasında vatandaşların ziyaretine açılacak.

'Çingene Kızı' mozaiğinin parçaları sergiye hazırlanıyor

ABD'den Türkiye'ye iadesi sağlanan Zeugma Çingene Kızı mozaiğinin kayıp parçaları, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılacağı lansman sonrasında vatandaşların ziyaretine açılacak.

07 Aralık 2018 Cuma 13:01
0 Okunma
'Çingene Kızı' mozaiğinin parçaları sergiye hazırlanıyor

ANKARA

ABD'den Türkiye'ye iadesi sağlanan Zeugma Çingene Kızı mozaiğinin kayıp parçaları, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla yarın düzenlenecek lansmanın ardından kısa bir süre vatandaşların ziyaretine de açılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de kaçak kazılar yoluyla 1960'lı yıllarda gün ışığına kavuşan ve ardından yurt dışına kaçırılan Zeugma Çingene Kızı Mozaikleri'nin eksik parçalarının sergiye hazırlandığı bildirildi.

ABD'nin Ohio eyaletindeki Bowling Green Devlet Üniversitesi'ne satılan ve çalıntı olduğu anlaşılana kadar burada sergilenen eserlerin kasım ayının sonunda ait olduğu topraklara geri döndürüldüğü vurgulanan açıklamada, Bakan Ersoy'un tanıtımını yapacağı parçaların Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergileneceği ifade edildi.

Açıklamaya göre, Bakan Ersoy'un katılımıyla müzede gerçekleştirilecek lansman yarın saat 11.00'de yapılacak. Eserler geçici sergide kısa bir süre vatandaşların ziyaretine de açık olacak.

Daha sonra sergiden kaldırılacak olan eserlerin kalıcı yerlerine alınması için çalışma yürütülecek.

Kayıp parçaların yolculuğu

Bakanlığın açıklamasında eserlerin iade sürecine ilişkin de şu bilgilere yer verildi:

"Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bilimsel incelemeler sonucunda mozaiklerin stilleri, renk özellikleri, tesseraların (mozaik taşların her biri) tipleri açısından Zeugma mozaikleri ile uyuştuğu tespit edilmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu araştırmanın bir gazetede yer alması üzerine Türkiye'nin Şikago Büyükelçiliği aracılığıyla üniversite yetkilileri ile görüşmelere başladı.

Zeugma Kazısı Başkanı Prof. Dr. Kutalmış Görkay ve Harran Üniversitesinden Prof. Mehmet Önal'ın hazırladıkları bilimsel analizler, üniversite yetkililerine sunuldu. Bu kültür varlıklarının Türkiye'de 19'uncu yüzyıldan beri devlet malı olduğunu ispatlayan hukuki raporlar ışığında konunun karşılıklı kazanım ilkesi ile çözülmesine karar verilmişti. Türkiye, 20 Kasım tarihine kadar Bowling Green Devlet Üniversitesi'nde sergilenen tarihi mirasına Bakanlığın hassas çalışmaları sonucunda 27 Kasım'da kavuştu."

AA

Anahtar Kelimeler:
Çingene KızıMozaikSergi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uşak'ta el yazması 6 Tevrat ele geçirildi
Uşak'ta el yazması 6 Tevrat ele geçirildi
Zamansız Buluşmaların Adresi Taşra Kabare'de Aralık
Zamansız Buluşmaların Adresi Taşra Kabare'de Aralık
Araf 2 için geri sayım!
Araf 2 için geri sayım!
Ersin Faikzade Konseri
Ersin Faikzade Konseri
Genç Sanatçıların “Crash” Sergisi...
Genç Sanatçıların “Crash” Sergisi...
Şairlerinin kaleminden mısralar müzayedede
Şairlerinin kaleminden mısralar müzayedede
Mevlana Müzesi bu yıl da rekora koşuyor
Mevlana Müzesi bu yıl da rekora koşuyor
Türk dizileri Lübnan'da altın çağını yaşıyor
Türk dizileri Lübnan'da altın çağını yaşıyor
'Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali' 14 Aralık'ta başlıyor
'Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali' 14 Aralık'ta başlıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ