''Çingene Kızı'' ilgi odağı oldu

''Dünyanın en büyük mozaik müzesi'' unvanına sahip Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi, yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğradı.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 9 Eylül 2011 tarihinde resmi açılışı yapılan Zeugma Mozaik Müzesi, 9 ayda 2 bine yakını yabancı olmak üzere toplam 135 bin 749 ziyaretçi sayısına ulaştı.

Sergilenen yaklaşık bin 700 metrekarelik mozaik ile dünyanın en büyük mozaik müzesi kabul edilen Tunus'taki Bardo Müzesi'nin bu unvanını elinden alan Zeugma Mozaik Müzesi, yabancılardan en çok Amerikalı turistleri ağırladı. Müzeyi İngiltere, Fransa, Portekiz, Rusya ve Suriye gibi dünyanın birçok ülkesinden turistler de ziyaret ediyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) GAP Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Fikret Murat Tural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin turizm açısından son derece zengin potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

TÜRSAB olarak Zeugma müzesini tur operatörleri ve seyahat acentalarının listesine dahil ettiklerini ifade eden Tural, ''Gelen turistlerden son derece olumlu dönüşler alıyoruz. Buraya daha fazla turist çekmek için müzeyle ilgili belgesel projesi hazırlanıyor. Tanıtım çalışmalarıyla birlikte yabancı ve yerli turist sayısında ciddi artış bekliyoruz. Gelecek yıl müzeye 1 milyon turist çekmeyi hedefliyoruz'' diye konuştu.

Randevu sistemine geçeceğiz

Zeugma Mozaik Müzesi Müdürü Asuman Arslan da sergilenen bin 700 metrekarelik mozaikle Tunus'taki Bardo Müzesi'ni geçtiklerini belirterek, ''Birçok mozaik de depolarımızda emniyetli bir şekilde saklanıyor. Ek binamız hizmete açıldığında sergilenen mozaik 2 bin 500 metrekareye ulaşacak'' dedi.